Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

Among The Sleep sistem gereksinimleri





İşletim sistemi: Windows XP SP2 ve üzeri

İşlemci: Çift çekirdek ve 2.4 GHz

RAM: 2 GB

Depolama: 2 GB

Ekran kartı: 512 MB VRAM

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Dört çekirdek ve 2.5 GHz

RAM: 4 GB

Depolama: 2 GB

Ekran kartı: 1024 MB VRAM

Epic Games neden ücretsiz oyun veriyor?

Her oyun için farklı strateji izlense de, Among The Sleep için neden ortada. Oyun, Epic Games'e ilk defa geliyor. Mağazaya ilk gelişi olduğu için muhtemelen oyunculara kendini sevdirmek amaçlanıyor.



Ödüllü birinci şahıs oyunu Among the Sleep'in daha fazla içeriğe sahip olan 'Enhanced' sürümü, bu hafta Epic Games kullanıcılarına ücretsiz veriliyor. Saat 18.00'da ücretsiz olan oyunu,içinde kütüphanenize eklerseniz istediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.Among the Sleep oyununda iki yaşındaki bir çocuk olacaksınız. Oyunda bir kabusun içerisinde sıkışıp kalmış çaresiz çocuğun annesini bulmaya çalıştığı hikayeyi göreceksiniz. Korku ve macera türlerindeki oyun, etkileyici grafik gibi bir vaat sunmuyor. Gerçekçi grafiklerin yerine daha 'çocuksu' çizimlerin olduğu oyunda grafiklerle tema arasında iyi bir bütünlük sağlanıyor.Krillbite Studios tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen oyunun Metacriticpuanı, oyuncu puanı ise'dür. Bu puanlar pek iç açıcı olmasa da oyunoynayıp kendi yorumunuzu katmanız daha iyi bir seçenek olarak görülüyor.Minimum gereksinimler:Önerilen gereksinimler:Epic Games Store bugüne kadar pek çok ücretsiz oyun dağıttı. Bunların arasına GTA 5 ve Metro Exodus gibi AAA yapımlar da dahil olmuştu.