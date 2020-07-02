Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games, bu hafta kullanıcılarına Among The Sleep oyununu ücretsiz olarak veriyor
Epic Games Store, haftadan haftaya kullanıcılarına yeni oyunlar hediye ediyor. Uzun süredir yürüttüğü ücretsiz oyun kampanyasıyla kullanıcılarının gönlünü kazanan platform, bu hafta bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Epic Games'in ücretsiz oyunlarını hiçbir ücret ödemeden hesaba ekleyip sınırsızca oynanabliyor.
Among the Sleep oyununda iki yaşındaki bir çocuk olacaksınız. Oyunda bir kabusun içerisinde sıkışıp kalmış çaresiz çocuğun annesini bulmaya çalıştığı hikayeyi göreceksiniz. Korku ve macera türlerindeki oyun, etkileyici grafik gibi bir vaat sunmuyor. Gerçekçi grafiklerin yerine daha 'çocuksu' çizimlerin olduğu oyunda grafiklerle tema arasında iyi bir bütünlük sağlanıyor.
Krillbite Studios tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen oyunun Metacritic eleştirmen puanı 66, oyuncu puanı ise 7.4'dür. Bu puanlar pek iç açıcı olmasa da oyun ücretsiz olduğuna göre oynayıp kendi yorumunuzu katmanız daha iyi bir seçenek olarak görülüyor.
Among The Sleep sistem gereksinimleri Minimum gereksinimler:
Her oyun için farklı strateji izlense de, Among The Sleep için neden ortada. Oyun, Epic Games'e ilk defa geliyor. Mağazaya ilk gelişi olduğu için muhtemelen oyunculara kendini sevdirmek amaçlanıyor.
(Haber: shiftdelete.net)
(Fotoğraf: shiftdelete.net)
28 TL değerindeki Among the Sleep – Enhanced Edition bu hafta ücretsiz!Ödüllü birinci şahıs oyunu Among the Sleep'in daha fazla içeriğe sahip olan 'Enhanced' sürümü, bu hafta Epic Games kullanıcılarına ücretsiz veriliyor. Saat 18.00'da ücretsiz olan oyunu, bir haftalık süre içinde kütüphanenize eklerseniz istediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.
Among the Sleep oyununda iki yaşındaki bir çocuk olacaksınız. Oyunda bir kabusun içerisinde sıkışıp kalmış çaresiz çocuğun annesini bulmaya çalıştığı hikayeyi göreceksiniz. Korku ve macera türlerindeki oyun, etkileyici grafik gibi bir vaat sunmuyor. Gerçekçi grafiklerin yerine daha 'çocuksu' çizimlerin olduğu oyunda grafiklerle tema arasında iyi bir bütünlük sağlanıyor.
Krillbite Studios tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen oyunun Metacritic eleştirmen puanı 66, oyuncu puanı ise 7.4'dür. Bu puanlar pek iç açıcı olmasa da oyun ücretsiz olduğuna göre oynayıp kendi yorumunuzu katmanız daha iyi bir seçenek olarak görülüyor.
Among The Sleep sistem gereksinimleri Minimum gereksinimler:
- İşletim sistemi: Windows XP SP2 ve üzeri
- İşlemci: Çift çekirdek ve 2.4 GHz
- RAM: 2 GB
- Depolama: 2 GB
- Ekran kartı: 512 MB VRAM
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
- İşlemci: Dört çekirdek ve 2.5 GHz
- RAM: 4 GB
- Depolama: 2 GB
- Ekran kartı: 1024 MB VRAM
Epic Games neden ücretsiz oyun veriyor?Epic Games Store bugüne kadar pek çok ücretsiz oyun dağıttı. Bunların arasına GTA 5 ve Metro Exodus gibi AAA yapımlar da dahil olmuştu.
Her oyun için farklı strateji izlense de, Among The Sleep için neden ortada. Oyun, Epic Games'e ilk defa geliyor. Mağazaya ilk gelişi olduğu için muhtemelen oyunculara kendini sevdirmek amaçlanıyor.
(Haber: shiftdelete.net)
(Fotoğraf: shiftdelete.net)
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