Epic Games'den Ukrayna'ya rekor bağış!

Rusya'nın askeri operasyon kararı alarak Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bu süreçte hiçbir şekilde geri adım atmayan Rusya, askerlerin yanı sıra yüzlerce sivilin de ölümüne neden oldu. Tüm dünyanın pür dikkat takip ettiği savaş, bugüne dek gerçekleştirilen müzakere görüşmelerini dikkate alırsak yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor.



Bu nedenle Ukrayna'da savaştan etkilenen kişilere yönelik yardım kampanyaları da birbiri ardına gelmeye başladı. Son olarak Battle Royale oyunu Fortnite ve ücretsiz verdiği oyunlarla yakından tanıdığımız Epic Games, bir süreliğine Fortnite oyun gelirlerini Ukrayna'daki savaşzedelere bağışlayacağını duyurmuştu. Bir süre önce de kampanya kapsamında Ukrayna'ya bir gün içinde bağışlanan miktar belli oldu.



Epic Games, Fortnite ile bir günde 36 milyon dolar bağışladı



Epic Games, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada 20 Mart ila 3 Nisan arasındaki tüm Fortnite oyun gelirlerini Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlayacağını duyurdu.



Direct Relief (Doğrudan Yardım), UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu), World Food Programme (Birleşmiş Milletler Gıda Programı), UNCHR (Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı) aracılığıyla başlatılan bağış kampanyasında bir günde toplanan para ortaya çıktı.



Epic Games, geçtiğimiz saatlerde Fortnite resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ilgili yardım kuruluşları aracılığıyla Ukrayna'ya 36 milyon dolar bağışlandığını açıkladı. Gerçek parayla yapılan tüm Fortnite satın alımlarını kapsayan bu bağışın içinde ekstra bir miktar var mı şimdilik bilinmiyor. Yalnızca bir günde yapılan bu 36 milyon dolarlık bağışın 3 Nisan'a kadar bir hayli artması bekleniyor.



(Kaynak: shiftdelete.com)



