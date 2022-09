Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.



66 TL'lik 2 oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 33 TL değerindeki Spirit of the North oldu. İkincisi ise 33 TL değerindeki The Captain. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 22 Eylül akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. O zamana kadar kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.



Spirit of the North sistem gereksinimleri

Minimum:



İşletim Sistemi: Windows 10 – 64Bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya muadili

Bellek: 8 GB RAM

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya muadili DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Yerleşik ses kartı



Önerilen:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir



The Captain sistem gereksinimleri:

Minimum:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 3000 or better

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

Steam'de devam eden indirimler



Cyberpunk 2077 – 249,00 124,50 TL (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 299,00 149,50 TL (-50%)

It Takes Two – 399,99 199,99 TL (-50%)

Sea of Thieves – 61,00 30,50 TL (-50%)

Need for Speed™ Payback – 199,00 19,90 TL (-90%)

DayZ – 259.99 155,99 TL (-40%)

The Witcher® 3: Wild Hunt – 59,99 11,99 TL (-80%)

Dying Light – 59,00 19,49 TL (-67%)

ARK: Survival Evolved – 35,00 10,56 TL (-67%)

Arma 3 – 169,00 45,25 TL (-75%)

Cities: Skylines – 65,00 16,25 TL (-75%)

Resident Evil – 202,50 50,62 TL (-75%)

Resident Evil Village – 269,00 201,75 TL (-25%)

Resident Evil 2 – 403,50 121,05 TL (-70%)

Resident Evil 3 – 403,50 121,05 TL (-70%)

Resident Evil 4 – 55,50 13,87 TL (-75%)

Resident Evil 6 – 298,50 74,62 TL (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard – 202,50 101,25 TL (-50%)

Mount & Blade: Warband – 29,99 7,49 TL (-75%)

Just Cause 4 Reloaded – 509,00 108,37 TL (-79%)

Just Cause 3 – 45,00 6,75 TL (-85%)

Frostpunk – 216,00 54,00 TL (-75%)

Jurassic World Evolution 2 – 92,00 41,40 TL (-55%)

WWE 2K22 – 429,00 214,50 TL (-50%)

Thief Simulator – 32,00 8,00 TL (-75%)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – 31,00 4,65 TL (-85%)

Pacify – 10,50 7,35 TL (-30%)

Siz Epic Games tarafından verilen 2 ücretsiz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!



Kaynak: (Shiftdelete)