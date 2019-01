En yeni 10 Android oyun

İşte son günlerde piyasaya çıkan en iyi 10 Android oyun:

1. Fracter

Monokrom (siyah-beyaz) temalı oyunda amacınız ışıkları geri getirebilmek. Bu amaçla pek çok puzzle'ı çözmeye çalışıyor ve bölümleri geçiyorsunuz. Bunları yaparken de bir yandan korkutucu yaratıklarla da baş etmeniz gerekiyor.



2. The Walking Dead: Our World

Dizisi büyük hayran kitlesine sahip olan The Walking Dead'ın VR destekli yeni oyunu ile mahallenizde ya da evinizin içinde zombilerle savaşacak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız. Oyun ücretsiz olarak Play Store'da yer alıyor.



3. Fighting Fantasy Legends Portal

Aksiyon, strateji ve macera üçlemesinin harmanlandığı Fighting Fantasy, oyunculara iyi zaman geçirmeyi vaad ediyor. Oyun genel olarak Lauge of Legends'e benzerliği ile dikkat çekiyor.



4. Portal Drop

Oyundaki amacınız elinizde bulunan altıgen yapıyı, sağ ve solda bulunan portallara düşürebilmek. Bunun için de altıgeninizin üzerinde durduğu taşları doğru şekillerde kırmanız gerekiyor. Oyun ücretsiz olarak yayınlanıyor.



5. Dawn Break -Origin-

RPG türündeki bu oyun çevrimdışı olarak da oynanabilmesi ile aynı türdeki diğer oyunlara fark atıyor. Oyunu Play Store'da ücretsiz olarak bulabilirsiniz.



6. Outrace

Outrace oyununda mümkün olduğunca hızlı giderken ayrıca en fazla sayıda rakibi de yoldan çıkarmanız gerekiyor.



7. Minion Wire

Noktaları birbirine bağlayarak en uzun yolu oluşturmanız gereken oyunda dikenli toplara ise oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.



8. Uncharted Ocean

Bu denizcilik oyununda amacınız en büyük gemi filosunu kurarak yeni keşifler yapmanız gerekiyor. Bu sırada çevrenizde gezen korsanlarla savaşmanız gerekebilir.



9. Space Wall

Oyunun amacı size verilen değişik yapıları, ortasında belli şekillerde delikler bulunan duvardan geçirebilmek. Elinizdeki şekli verilen zaman içinde duvardan geçirecek şekilde ayarlayamazsanız oyunu kaybediyorsunuz. Yaratıcılık, strateji ve zamanlamayı birleştiren Space Wall, Play Store'da ücretsiz olarak sizleri bekliyor.



10. Trade Island

Trade Island'da ürünler üretip anlaşmalar yaparak adanızı büyütmeye çalışıyorsnuz. Bu sırada adada yaşayan herkesin mutlu olması için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Herkesin kendi hayatı ve mutluluğu olan oyunda yaşayanlarla birebir özel olarak ilgilenmeniz gerebilir.