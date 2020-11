En çok hangi oyunun strese soktuğu açıklandı: Mario Kart

Video oyun sektöründe oyunculara farklı duygular yaşatan pek çok oyun bulunuyor. Peki en fazla strese neden olan oyunun hangisi olduğunu tahmin edebilir misiniz? Yeni bir araştırmaya göre Mario Kart; FIFA ve Call of Duty gibi oyunları geride bırakarak dünyanın en stresli oyunu oldu.



Her şeyden önce, araştırmanın 14 oyuncudan oluşan son derece küçük bir örneklem ile gerçekleştirildiğini belirtelim. Bu nedenle çalışmada elde edilen sonuçların yüzde 100 geçerliliği bulunuyor diyemeyiz. Bununla birlikte, sonuç elde etmek için kullanılan yöntemlerin kabul edilebilir olduğunu söylemek mümkün.



Araştırmacılar, 14 oyuncuya stres düzeyi yüksek 16 farklı oyunu 30 dakika boyunca oynattı ve bu sıradan kalp atış hızlarını ölçtü. Nintendo tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Mario Kart, 8 saatlik süreçte ortalama kalp atış hızını en fazla yükselten oyun olarak en stresli oyun oldu.



Açıklanan araştırma sonuçlarına Mario Kart oynarken oyuncuların ortalama kalp atış hızı 85 BPM oldu. Bu değer; FIFA 20'de 84'e Call Of Duty: Modern Warfare'da 83'e, Dark Souls III ve Fortnite'ta 81'e, Doom Ethernal'da 80'e, Fall Guys'ta 78'e, Battlefield V'te 76'ya, Street Fighter'da 75'e Among Us'ta ise 69'a geriledi.



Araştırmacılar, katılımcıları belirlerken haftada en az 15 saat oyun oynayan ve video oyunlarına fazlasıyla tutkulu katılımcıları seçtiklerini ifade etseler de haberimizin başında da söylediğimiz gibi 14 kişilik bir örneklem bilimsel bir çalışma için yeterli değişkenlere sahip olmadığından araştırmanın sonuçları şaşırtıcı ancak kesin olmayan sonuçlar ortaya koyuyor diyebiliriz.



Kaynak: webtekno