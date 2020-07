Efsane geri dönüyor: Test Drive Unlimited Solar Crown'ın ilk fragmanı yayınlandı

İlk oyunu 2006 yılında çıkan ve Eden Games tarafından geliştirilen Test Drive Unlimited serisi, son çıkan Test Drive Unlimited 2 oyunuyla birlikte uzun bir sessizliğe gömülmüştü. Ancak o sessizlik bugün bozuldu ve Test Drive Unlimited serisinin üçüncü oyunundan ilk fragman geldi.



Test Drive Unlimited serisinin ikinci oyunu, günümüzde hâlâ belli bir sayıdaki kullanıcılar tarafından oynanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu durum Test Drive Unlimited serisinin devamı için olan talebi de artırıyordu. Uzun süredir "yeni oyunu çıkacak" söylentilerinin ardından en sonunda oyun ilk kez karşımıza çıktı.



Test Drive Unlimited Solar Crown fragmanı:



Test Drive Unlimited serisinin üçüncü oyunu, ikinci oyun gibi yalnızca isminin sonuna sayı eklenmiş şekilde yayınlanmayacak. Oyun, kendine has bir isme sahip olacak. Serinin üçüncü oyunu, "Test Drive Unlimited Solar Crown" ismiyle oyuncularla buluşacak.



Nacon tarafından yayınlanan oyunun ilk fragmanı, yalnızca 24 saniye uzunluğundaydı. Fakat bu 24 saniyenin bazı kareleri uzun uzun incelendiğinde oyunun bize neler sunacağına dair ufak tefek ipuçlarına ulaşmayı başardık. Öncelikle oyunda yer alacak otomobil üreticilerinden başlayalım.



Fragmanın son saniyelerinde yer alan ufak yazıya göre Test Drive Unlimited Solar Crown, şu an için 6 farklı otomobil üreticisinin modellerine yer verecek. Bu otomobil üreticileri Bugatti, Dodge, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini ve Porsche olacak. Videonun genelinde yer alan bir işaretse bize farklı şeyler söylüyor.



Test Drive Unlimited Solar Crown'ın yayınlanan ilk fragmanı, Avrupa Oyun Bilgi Sistemi'nin '18' yaş sınırlandırması işaretiyle başlıyor ve bu işaret fragman boyunca videoda bulunuyor. Yani oyun, 18 yaş ve üzerine hitap eden içeriklere sahip olacak. Tabii bu içeriklerin ne olduğu konusunda şu an için bir fikir sahibi değiliz.



Fragmanın yanı sıra Test Drive Unlimited Solar Crown, Steam kütüphanesindeki yerini de şimdiden aldı. Oyunun resimlerinde fragmanda gördüğümüz kareler yer alırken oyunun çıkış tarihi ne fragmanda ne de Steam sayfasında yer aldı. Yine de Test Drive Unlimited serisinin geri dönüşünü duymak bizi epey heyecanlandırdı.



Kaynak: WebTekno