eFootball PES 2021 Geliyor!

Konami, oyuncuların eFootball Pro Evolution Soccer, kısaca PES serisinin 20. oyununu 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. eFootball PES 2021 adıyla ücretli bir güncelleme sürülecek oyunun detayları hakkında oyuncularda fazla bir heyecan yok. Zira Konami, kendisini PES 2022'yi geliştirmeye adayacağına ve bu sebeple PES 2021'in transfer ve forma güncellemeleriyle PES 2020'nin devamı olacağını söylemişti.



Ne olursa olsun PES 2021 adıyla bu oyunu piyasaya sürmelerinin sebebi ise tabii ki her sene kıran kırana geçen PES-FIFA kapışması. FIFA 21, oyuncuları heyecanlandıran yeni özelliklerini duyurdu. Buna karşılık PES 2021 aynı etkiyi yaratmadı. Ancak PES 2021'e dair çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve fiyatı gibi detayları netleşti.



eFootball PES 2021 Season Update hakkında kısa bilgiler:



Fiyatı: 65 TL, kulüplere özel sürümler 60 TL

Çıkış tarihi: 15 Eylül 2020

Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kapak yıldızı: Lionel Messi



eFootball PES 2021 sistem gereksinimleri:



Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 8350

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

Depolama: 40 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

Depolama: 40 GB



Daha önce de bahsettiğimiz gibi eFootball PES 2021, PES 2020'den farklı olarak sadece forma, lig ve transfer güncellemeleriyle gelecek. Bu sebeple PES 2021 sistem gereksinimleri PES 2020 ile aynı olacak. Oyunun Fox Engine ile geliştirilmesinden dolayı iyi bir optimizesi bulunuyor ve fazla yüksek gereksinim istememesi oyunun oyuncu dostu olmasını sağlıyor.



eFootball PES 2021 fiyatı:



eFootball PES 2021 Season Update Standart Edition: 65 TL

eFootball PES 2021 Season Update Arsenal Edition: 75 TL

eFootball PES 2021 Season Update FC Barcelona Edition: 75 TL

eFootball PES 2021 Season Update FC Bayern München Edition: 75 TL

eFootball PES 2021 Season Update Juventus Edition: 75 TL

eFootball PES 2021 Season Update Manchester United Edition: 75 TL



eFootball PES 2021, ülkemizde oldukça uygun bir fiyattan satışa çıkacak. PES 2021 şu an Steam'de için ön sipariş sürecinde. Oyunun Arsenal ve Barcelona gibi birbirinden farklı sürümleri bulunuyor ve her sürümün kendine özgün farklılıkları bulunmakta.



eFootball PES 2021 çıkış tarihi:



PES 2021, geçtiğimiz yıllardaki takvimine yakın bir tarihte, 15 Eylül 2020'de piyasaya sürülecek ve Sezon Güncellemesi başlığı altında satın alınıp indirilebilecek. Eylül ayının ortasında piyasaya sürülmesinin sebebinin ise 9 Ekim'de piyasaya sürülecek olan FIFA 21'le olan yarışında öne geçmek istemesi olduğu tahmin ediliyor.



Oyunun şu an için herhangi bir şekilde oynanabilir demosu bulunmamakta ancak oyunun çıkışından 1 hafta öncesinde demosu gelebilir. Tabii bu sadece bir sezon güncellemesi olacağından demo gelmeyebilir de. Konami'nin eFootball PES 2021 için yayınladığı resmi tanıtım fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.



eFootball PES 2021 yeni özellikler:



Konami tarafından açıklanan pek bir yenilik olmasa da resmi fragmandan gördüğümüz kadarıyla PES 2021'de ikonik oyuncuların efsane anları oynanabilir şekilde oyunda olacak. Yani Messi'nin Villareal'e karşı tek başına top sürüp attığı gol, David Beckham'ın gençliğinde attığı ikonik frikik golü gibi birçok özel an belirli oyuncular için oynanabilir olacak.



Tabii bunun için oyuncunun bulunduğu takım sürümlerinden birini satın almanız gerekiyor. Ek olarak oyunda VAR sisteminin de bulunacağı söylentileri mevcut. Bunların dışında bilinen pek bir şey yok ancak oyuncular ve oyun eleştirmenleri birkaç fikirden yola çıkarak yeniliklerin şunlar olacağını söyledi:



Euro 2020 (2021 yılında oynanacak)



Aynı PES 2020'de olduğu gibi PES 2021'de de Euro 2020 turnuvasının yer alacağı söyleniyor. Turnuvanın PES 2021'de de yer alacak olmasının tahmin edilmesinin sebebi ise Koronavirüs sebebiyle ertelenmesi.



Master League (Ana Lig) geliştirmeleri:



PES serisindeki Ana Lig, FIFA'daki Kariyer moduyla eş değer diyebiliriz. Ana Lig'in şu anki hali birçok oyuncu için tatmin edici olsa da ufak tefek geliştirmeler görmemiz mümkün olabilir. Bu geliştirmelere örnek olarak da transfer mantığı, oyuncu gelişimi, dostluk maçları ayarlama gibi detayları verebiliriz.



eFootball PES 2021 kapak yıldızı kim olacak?



Uzun süredir olduğu gibi bu yıl çıkacak olan PES oyunun da standart sürümünün kapak yıldızı 'Kral' Lionel Messi olacak. Dünya çapında Barcelona kaptanı, PES kapağında boy gösterecek. Konami, PES 2020'nin Legend sürümünde Ronaldinho'yu kapak yapmıştı, yine başka sürümlerde de başka yıldızları kapak olarak görmemiz mümkün.



Geçtiğimiz yıl PES'in Juventus lisansını FIFA'dan kapması büyük bir sükse yaratmıştı, bu sene de Juventus'un lisansı PES'te olacak. Dolayısıyla Juventus'un bir şekilde bir diğer dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da bir sürümün kapağında göstermek için baskı yapması mümkün. Bu detayları da oyun resmi olarak piyasaya sürüldüğünde öğreneceğiz.



eFootball PES 2021 hangi platformlarda olacak?



Son alınan resmi bilgilere göre yeni PES oyunu PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkış yapacak. Oyunun yeni nesil oyun konsollarına, yani PlayStation 5 ve Xbox Series X'e çıkacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor ancak çıkması olası diyebiliriz. Kesin olmamasının sebebi ise Konami'nin PES 2022'yi yeni nesil oyun konsollarına çıkarmak istemesi.



eFootball PES 2021 hangi lisanları içerecek?



PES-FIFA tartışmasında karşı taraftaki oyuncuların birbiriyle anlaştığı nadir konulardan biri, PES serisinin lisans sorunu olmasa çok daha iyi bir yerde olacağı. Konami de bu bağlamda son zamanlarda çıkardığı oyunlardaki lisans sayısını artırmaya odaklanıyor. Her PES oyununda olduğu gibi bunda da tabii ki FC Barcelona'nın lisansının olacağını kesin olarak biliyoruz.



Onun dışında oyunun sürümlerinde yer alan takımların, yani Bayern Münih, Juventus, Arsenal ve Manchester United'ın da oyunda kesin olarak yer alacağını biliyoruz. Ligler konusunda da Brezilya ligi, Liga BBVA ve Serie A kesin olarak oyunda resmi bir şekilde yer alacak. Ancak Konami'nin açıklamasında da belirttiği gibi bazı takımlarla olan lisans anlaşmaları sona erdiği için PES 2020'de yer alan bazı takımlar yeni oyunda yer almayacak, bunlara örnek olarak Inter ve Milan'ı verebiliriz.



Kaynak: WebTekno