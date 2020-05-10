eDerbi'de kazanan Fenerbahçe
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez de konsol oyunlarında birbirlerine rakip oldular. Futbolun durduğu bu dönemde yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen Türkiye eFutbol Kupası'nda kazanan Fenerbahçe oldu.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig'in yıldızları Türkiye eFutbol Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de forma giyen 18 futbolcunun, kendi takımlarını temsilen katıldığı turnuvanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray ile Emre Akbaba oynadı.
Fenerbahçe, 84. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle derbiyi 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.
YARI FİNALDE ELENDİ
Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eledikten sonra yarı final maçında Kasımpaşalı Anıl Koç ile karşılaştı. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa finale yükseldi.
Süper Lig'de forma giyen 18 futbolcunun, kendi takımlarını temsilen katıldığı turnuvanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray ile Emre Akbaba oynadı.
Fenerbahçe, 84. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle derbiyi 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.
YARI FİNALDE ELENDİ
Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eledikten sonra yarı final maçında Kasımpaşalı Anıl Koç ile karşılaştı. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa finale yükseldi.
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