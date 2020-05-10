eDerbi'de kazanan Fenerbahçe

YARI FİNALDE ELENDİ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig'in yıldızları Türkiye eFutbol Kupası'nda karşı karşıya geldi.Süper Lig'de forma giyen 18 futbolcunun, kendi takımlarını temsilen katıldığı turnuvanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray ile Emre Akbaba oynadı.Fenerbahçe, 84. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle derbiyi 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eledikten sonra yarı final maçında Kasımpaşalı Anıl Koç ile karşılaştı. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa finale yükseldi.