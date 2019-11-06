Ece Seçkin, PUBG hayranı çıktı!

Ece Seçkin ile güzel oyuncu Burcu Biricik, karantinada vakit geçirmenin yolunu buldu.

Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin ile güzel oyuncu Burcu Biricik, karantinada vakit geçirmenin yolunu buldu. 28 yaşındaki Seçkin, gençler arasında çok yaygın olan savaş oyunu 'Pubg'de git gide ustalaştı.

Hatta güzel popçu, bir oyunu 'üstün başarı' ödülüyle tamamladı.

30 yaşındaki Biricik'in ise araba yarışı oynarken yaşadığı adrenalin, reklamcı eşi Emre Yetkin'in objektifine böyle yansıdı.

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