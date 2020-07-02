EA Play ve Xbox Game Pass'ten FIFA 21 müjdesi

Yayıncı şirket Electronic Arts iki büyük oyunu için yeni bir yol haritası yayınladı. Bunlardan ilki olan buz hokeyi simülasyonu NHL 21, 12 Nisan tarihinden EA Play desteğine erişecek. İkinci oyun FIFA 21 ise Mayıs ayından itibaren abonelere dağıtılacak.



Steam üzerinden 419,99 TL olarak listelenen FIFA 21, aylık 29 TL karşılığında EA Play aboneleri için ekstra ücret gerektirmeden sunulacak. Xbox Game Pass aracılığıyla da yine aynı fiyattan abone olarak oynamak mümkün olacak. Hem konsol hem de PC platformlarında oyuncular bedava oyuna erişim sağlayacak.



FIFA 21, Mayıs ayında Game Pass ve EA Play'de!



EA Play Spotlight sayfasında duyurulan FIFA 21 oyunu Mayıs ayından itibaren EA Play ve Xbox Game Pass'e katılıyor. Bir dolu sürprizle streaming servislerine gelen yapım oyunculara şimdiden çok sayıda hediye veriyor. Bunlar arasında Park SCC Volta Giyim Seti ve 3,500 Volta Parası 30 Nisan'a kadar EA Play'de dağıtılırken; FUT 5. Sezon XP Takviyesi ise 7 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak listeleniyor.



FIFA 21'in şimdilik Mayıs ayının hangi gününde yayınlanacağı belirsizliğini koruyor. Ancak önümüzdeki ay Kariyer Modu ve FIFA Ultimate Team gibi seçeneklerle birlikte popüler oyun kesin olarak kullanıcılara sunulacak. Ayrıca platform önümüzdeki ay Titanfall 2 ve Star Wars Jedi: Fallen Order gibi 60'a yakın yeni oyun getirecek.



FIFA 21'de 298,50 TL'lik indirim

Mayıs ayına kadar beklemek istemeyen kullanıcılar için Microsoft Store, Xbox One ve Xbox Series X / S için oyunu 497,50 TL'den 199 TL'ye indirmiş durumda. 298,50 TL'lik kampanya 15 Nisan'a kadar devam edecek. Aynı kampanya doğrultusunda oyunun Champions Edition paketi 197 TL, Ultimate Edition ise 279,60 TL'den listeleniyor.



