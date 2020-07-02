EA FC 25 için müjde; Fenerbahçe ve Galatasaray

Electronic Arts, büyük merakla beklenen yeni futbol oyunu EA Sports FC 25'i geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuş ve ilk fragmanı bizlerle buluşturmuştu. Şimdi ise FC 25 hakkında ülkemizdeki oyunseverleri mutlu edecek bir gelişme yaşandı.EA tarafından yapılan açıklamaya göre Electronic Arts, Türkiye'nin en büyük takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray ile iş birliğine gitti.Şirket tarafından yapılan açıklamada, hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile yapılan ortaklığın takımların taraftarları olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ve futbolseverlere eşsiz bir EA Sports FC25 deneyimi yaşatacağı ifade edildi. Taraftarların EA Sports FC 25'teki yeni özelliklerin tadını çıkararak kulüpleriyle aralarındaki bağı güçlendirebilecekleri de eklendi.Electronic Arts, her iki takımla da yapılan ortaklık hakkında başka bilgi paylaşmadı. Detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağı belirtildi. Yani taraftarların gerçekleştirilecek ortak aktivasyonlar ve heyecan verici gelişmeleri beklemesi gerekiyor. Ancak her iki takımın da stadyumları ve oyuncu yüzleri gibi şeylerin ortaklık kapsamında karşımıza çıkması bekleniyor.