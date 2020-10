EA Desktop, Beta erişime açıldı

Electronic Arts uzun süredir Origin platformunun yerini alacak uygulama üzerinde çalışıyordu. EA Desktop adını verdiği yeni uygulaması bugün Beta testine başladı. Beta testi için kayıt olan kullanıcılar uygulamayı indirebilmeleri için EA'dan bir e-posta alacaklar.



EA Desktop Beta, sade ve modern bir arayüze sahip



Uygulama sade ve modern bir arayüze sahip, renk seçimi siyah ve koyu mor olarak tercih edilmiş. Uygulamaya giriş yaptığımızda karşımıza Browse ekranı çıkıyor ve buradan mağazadaki oyunlara bakabiliyoruz. Sağ kısımda online ya da offline olan arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Sol üstte Discover ve All Games sekmeleri yer alıyor.



Discover kısmından EA'nın size tavsiye ettiği oyunları görürken, All Games kısmından da platformdaki tüm oyunlara göz atabiliyoruz.



Sol tarafta Browse'un hemen altında My Collection kısmını görebiliyoruz, burası bizim oyun kütüphanemiz.



Oyunlardan herhangi bir tanesine tıkladığımızda Overview sekmesine giriyoruz, hemen yanındaki sekmede de DLC yer alıyor. Overview kısmında oyunu kaç saat oynadığımız, en son ne zaman oynadığımız, hangi platform için sahip olduğumuz ve yayınlanma tarihini görebiliyoruz. Sayfayı aşağıya doğru kaydırdığımızda da oyun hakkındaki genel bilgilere bakabiliyoruz.



DLC sekmesinin altında oyunda sahip olduğumuz DLC paketlerini ve sahip olabileceğimiz DLC paketlerini görebiliyoruz.



Application Settings kısmında My playtime adında yeni bir özellik getirilmiş bu yenilikle birlikte hangi oyunda kaç saat geçirdiğiniz ve haftalık ne kadar zaman harcadığınızı görebiliyorsunuz.



EA Desktop diskte 235 MB yer kaplarken Origin ise 355 MB yer kaplıyor. Tabi bu değerler güncelleme aldıkça değişebilir.



KAYNAK: shiftdelete