EA'den Oyuncuları Sevindirecek Bomba Duyuru

Titanfall serisiyle isim yapan, günümüzde Apex Legends ve Star Wars Jedi: Fallen Order ile büyük takdir toplayan Respawn Entertainment, bugün yapılan duyuruya göre gelecekte müthiş yapımlarla karşımıza çıkacak. Stüdyonun oyunlarının dağıtımcısı Electronic Arts, paylaştığı açıklamada stüdyonun üç yeni oyun geliştirdiğini açıkladı.



EA tarafından yapılan duyurunun en heyecan verici kısmıysa, bu üç oyunun da Star Wars oyunu olacağı noktası oldu. EA, duyurusunda Lucasfilm Games ile güçlerini birleştirdiklerini, Star Wars evreninde geçen yeni üç oyunun Respawn Entertainment tarafından geliştirileceğini paylaştı. Oyunların isimleri ve hikâyeleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmasa da bazı detaylara yer verildi.



Star Wars Jedi'ın devamı, bir FPS oyunu ve bir strateji oyunu geliyor:



Duyuruda oyun yönetmeni Stig Asmussen ve ekibinin halihazırda Star Wars Jedi serisinin yeni oyunu üzerinde çalıştıkları belirtildi. Bunun yanı sıra ikinci oyunun Star Wars evreninde geçecek bir FPS oyunu olacağı, üçüncü oyununsa Bir Reactor ortaklığında geliştirilecek bir strateji oyunu olacağı paylaşıldı. İkinci oyunun başındaki isim Peter Hirschmann olacakken, üçüncü oyunun başında strateji türünün emektarlarından Greg Foertsch bulunacak.



EA, duyurusunda son olarak her üç oyun üzerinde de çalışmaların çoktan başladığını açıkladı. EA ve Respawn Entertainment, 2019'da piyasaya sürülen Star Wars Jedi: Fallen Order ile tüm oyuncuları memnun etmeyi başarmıştı. Görünüşe göre her üç oyunu da uzunca bir süre merakla bekliyor olacağız.



(Kaynak: webtekno.com)