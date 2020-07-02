E-sporun kalbi dünya finalleri ile İstanbul'da atacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul'un ev sahipliğinde Türkiye E-Spor Federasyonu ve Global E-Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Global E-Sports Oyunları'nın finalleri yarın başlayacak.



Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleştirilecek finallerde 60 farklı ülkeden 300'ün üzerinde e-spor oyuncusu şampiyonluk için mücadele verecek.



Dünyanın en başarılı e-spor takımları ve e-spor oyuncularının buluşacağı finallerde, Dota 2, PUBG Mobile, eFootball ve Street Fighter v Final Edition oyunları yer alacak.



Türk Milli E-Spor takımları ve oyuncularının da katılacağı organizasyonda yarın yarı final, 17 Aralık Cumartesi günü de final müsabakaları gerçekleştirilecek.



Bugün çeşitli panel ve etkinliklerle açılışı yapılacak organizasyonu, 600'e yakın gazeteci, youtuber, sosyal medya fenomeni de takip edecek.



İ. Renay Onur: "Bütün dünyada e-spor oyuncuları İstanbul'u izliyor olacak"



Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ikinci kez düzenlenen organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



İlki geçen yıl Singapur'da gerçekleştirilen Global E-Sports Oyunları'nın ikincisini İstanbul'da yapmak için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Onur, "İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğumuz bir etkinlik. Global E-Sports Oyunları için e-sporun olimpiyatları diyebiliriz. 60 ülkeden 300'ü aşkın sporcunun katılacağı etkinlikte dört farklı branşta yarı final ve finaller yapılacak. Bütün dünyada e-spor oyuncuları ve e-spor federasyonları İstanbul'u izliyor olacak." diye konuştu.



İ. Renay Onur, oyunlara katılımın bu sene yüksek olduğunu dile getirerek, "Geçen sene Singapur'daki finaller farklı şartlar altında gerçekleştirildi. 30 ülkeden 100 civarında oyuncu katılmıştı. Bu sene çok daha yoğun bir katılım var. Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un gençlere verdiği önemi de gösteriyor. Hala dünyanın farklı yerlerinde e-sporun spor olup olmadığı tartışılırken, oldukça önemli ve bütün dünyanın takip ettiği bir etkinliği İstanbul'a getirdiğimiz için mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.



Global E-Sports Oyunları'nı gerçekleştirmek için birçok ülkenin sırada olduğunu aktaran Onur, "Globalde takip edilen önemli bir girişim oldu. Bu organizasyonu yapmak için bizden sonra 5 ülke ve şehir sırada. Bu ülkeler arasında ABD, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor. Yani bizden sonra Global E-Spor Oyunları bu ülkelere gidecek. Bunu bir ilk olarak düşünmek lazım. Bu organizasyonun farklı varyasyonlarını önümüzdeki dönemde İstanbul'da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye'de oyuncu sayısının artacağını düşünüyorum"



İ. Renay Onur, e-sporun Türkiye'de de büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Türkiye, Avrupa'ya göre çok genç, dünyada da yaş ortalaması düşük ülkelerinden biri olduğu için e-sporun hızlı yayıldığı, talebin de çok fazla olduğu bir ülke. Bizim bu ilgi ve desteğimizin ana sebeplerinden biri de budur. Oyuncu sayısının artacağını düşünüyorum. Globalde de Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile farklı iş birlikleri olmaya başladı. Ben İstanbul'un, e-sporun sporla bir araya gelmesinde bu etkinliği buraya getirerek oldukça hızlı davrandığını düşünüyorum."



Organizasyonda bütün dünyada yoğun ilgi gören oyunların yer aldığını aktaran Onur, "Ben e-spordan yolu geçen ve e-sporla ilgilenen herkesi cuma ve cumartesi günü oyunlara davet ediyorum." ifadesini kullandı.



