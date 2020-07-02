E-sporda Türk takımı HOWL, Avrupa şampiyonu oldu

E-sporda Türk takımı HOWL, 2023 Uluslararası PUBG Kış Dönemi Turnuvası'nda Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



Koç Deniz Daşçı'nın önderliğinde Ahmet Salih Demirbaş, Yunus Emre Ağaç, Semih Can Şahin ve Berke İdris Öztürk'ten oluşan HOWL, 3 bin takımın çevrim içi katıldığı e-spor organizasyonunda Türkiye adına yarıştı.



Organizasyonda son 16 takım arasına kalan HOWL, finalde Rus Exalt ve Alman Acend Club takımlarının hemen önünde PUBG oyununun bilgisayar versiyonunda Avrupa şampiyonu oldu.



HOWL, bu şampiyonluğuyla Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.



