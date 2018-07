E Spor nedir? E Spor'da hangi oyunlar var? E Spor izleniyor mu?

Son zamanlarda Türkiye'de oldukça trend olan E-Spor'a dair önemli bilgiler, Türkiye'de E-Spor ve E-Spor'un kapsadığı oyunlar...Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da bazı ülkelerde çok fazla popüler olan espor, ülkemizde de son yıllarda popüler olmaya başlamıştır. Günümüzde en fazla duyulan kelimelerin başında espor yer alıyor. Bu yüzden, espor nedir? Sorusunu soran birçok kişinin olduğunu görebiliyoruz. Bütün dünyayı kasıp kavurmakta olan espor fırtınası son yıllarda ülkemizde de çok popüler olduğu için insanların bu tarz sorular sorması çok normaldir. Bu noktada dünya çapında ün yapmış olan çok büyük markalar espor takımı kurma yoluna gidebiliyor veya kurulmuş olan espor takımlarına sponsor oluyor.Ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük spor kulüplerinin de spor takımı kurmuş olmaları bu spor dalının daha fazla tanınması ve daha fazla merak edilmesi noktasında etkili olmuştur. Peki, espor nedir? Neden büyük takımların bile ilgisini çekmeyi başarmıştır?Ülkemizde espor diğer birçok ülkeye nazaran daha geç fark edildiği için henüz çok fazla lig olmadığını görüyoruz. Türkiye'de yer alan tek spor ligi ise; League Of Legends ligidir. Espor nedir? Sorusuna en basit şekilde cevap verecek olursak; espor, dünya çapında ün salmış olan bazı bilgisayar oyunlarının bu oyunlardaki profesyonelliğini kanıtlamış olan oyuncularla oynanabilmesi anlamına gelmektedir. Espor ile diğer oyunlar arasındaki farkı örneklendirecek olursak eğer futbol karşılaşmaları arasında Süper Lig'de oynanmakta olan karşılaşmaların yer aldığını bir de halı sahada oynanan karşılaşmaların yer aldığını görüyoruz. Espor bu noktada oyunların Süper Lig hali olarak dikkat çekmektedir. Yani oyunların en profesyonel olmuş halidir.Espor nedir? Sorusuna sizlere detaylı bir şekilde cevap verdik. Bu soruyu merak eden kişilerin merak ettikleri bir diğer konu ise; Espor'un içerisinde yer almakta olan oyunlardır. Espor kategorisinde birçok oyunun yer aldığını görebilirsiniz. Fakat sizin de kabul edebileceğiniz gibi her oyunun da espor hali bulunmamaktadır. Bir oyunun espor özelliği taşıyabilmesi için adil bir altyapı ile kurulması gerekir. Yani rakiplerinizi geçmeniz için para harcamanız gerekmemelidir. Bazı oyunlarda para harcadğınız takdirde üretim ve performans noktasında artış yaşadığınızı görebilirsiniz. Bir oyunun espor olabilmesi adına olabildiğince eşit şartlarda hazırlanması çok önemlidir. Yazımızda da belirtmiş olduğumuz gibi ülkemizde şuan bu noktada sadece League of Legends ligi yer almaktadır.Espor nedir? Hangi oyunları kapsıyor sorusundan sonra insanların merak ettiği bir diğer nokta ise; espor oyunlarının hepsinin neden ülkemizde olmadığıdır. Baktığımız zaman dünya çapında oynanmakta olan birçok espor oyununun yer aldığını görüyoruz. Fakat ülkemizde bu oyunların olabilmesi için oyunların sahiplerinin de çeşitli yatırımlar yapması gerekmektedir. Ülkemizde ligi bulunan League of Legends, Riot Games yapımı olan bir oyundur. Bu oyuna yatırım yapıldı ve oyunun ligi Türkiye'de kuruldu. Ülkemizde oyun oynamaya meraklı olan çok fazla kişinin olduğunu düşündüğümüzde zaman içerisinde farklı firmaların da yatırım yapacağı düşünülmektedir.Ülkemizde en fazla izlenen spor dalları arasında futbol her zaman ilk sırada yer almaktadır. Futbolun sonrasında ise ikinci sırada espor gelmektedir. Birçok kişi bu noktada çok şaşırdığını sık sık dile getiriyor. Fakat yapılan incelemeler sonucunda özellikle gençlerin espora olan ilgisinin çok fazla olduğu görülmüştür. Espor yayınlarının yayın kuruluşları üzerinden yayınlandığını göremeyebilirsiniz. Çünkü bu karşılaşmalar genellikle YouTube ve Twitch gibi sosyal medya platformları üzerinden yayımlanmaktadır. Sıradan bir maç yayını yapıldığı zaman maçı ortalama 60 bin tekil izleyici izlerken eğer karşılaşma şampiyonluk maçıysa bu tekil hit 1 milyon seviyesine kadar yükselebilmektedir.