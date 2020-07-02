Dying Light 2 bekleyen Switch kullanıcılarına kötü haber

El konsolu devrinin bittiğini düşündüğümüz bir dönemde çıkagelen Nintendo Switch, epey başarılı satış rakamlarına ulaştı. Zaman zaman satış rakamlarının güncellendiğini görüp şaşırdığımız konsolun ülkemizde de büyük bir kullanıcı kitlesi mevcut. Xbox ve PlayStation gibi ev konsolları bir yana, el konsolları denince çoğumuzun aklına sadece Switch geliyor. Eğer siz de bu konsolun sahiplerinden biriyseniz ve Dying Light 2'yi bekliyorsanız, kötü bir haberimiz var.



İlk oyunuyla epey başarılı olmasının yanı sıra ikinci oyunuyla beklentilerimizi artıran Dying Light, gelecek ay geri dönüyor. Yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan ikinci oyunun Nintendo Switch'teki yeni çıkış tarihi haberimizde.



Dying Light 2, Nintendo Switch'e geç çıkacak



Bugün gelen açıklamaya kadar oyunun tüm platformlar için 4 Şubat'ta çıkması bekleniyordu. Nintendo Switch haricindeki platformlar için tarih aynı. Fakat Switch kullanıcıları, oyunu normalden 6 ay daha geç oynayabilecek. Techland'den gelen açıklamaya göre Nintendo Switch sahiplerinin oyunla 2022'nin Ağustos ayında buluşabilmesi hedefleniyor.



Bu büyük ertelemenin nedeni ise klişe: oyunu hak ettiği gibi çıkarmak istemişler. Bu açıklamadan oyunun hala yeteri kadar optimize edilemediğini anlıyoruz. Zaten aksiyon dolu bir oyunun bir el konsolunda oynanması fazla oyuncunun tercihi değil. Bu yüzden Dying Light hayranlarının tercihinin Nintendo Switch olduğuna pek ihtimal vermiyoruz. Eğer oyunu gecikme olmadan oynamak istiyorsanız PC, Xbox One, Series S|X, PlayStation 4 ve 5 için çıkış tarihleri hala aynı. Şimdiden ön sipariş verebilir veya 4 Şubat'ta oyun çıktığında satın alabilirsiniz.



Dying Light 2'nin Nintendo Switch sürümünün Türkiye fiyatı belli değil. Ancak oyunun konsollarda 469 TL fiyat etiketiyle çıkacağını düşünürsek Switch'te de buna yakın bir fiyatlandırma bekleyebiliriz.



(Kaynak: Shiftdelete.com)



