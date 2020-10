Oyun tutkunlarının tutkusunu besleyen oyunlar, 90'lı yıllardan günümüze çok büyük bir ivme ile oyuncu sayısını artırdı. İlerleyen yıllar ilerleyen teknolojiyi beraberinde getirdi ve oyunlar mükemmel grafikler, çok iyi hikâyeler ve farklı özellikte pek çok detayı içinde barındırmaya başladı. İşte dünyanın ödüllü en iyi oyunları listesi:



Dünyanın ödüllü en iyi oyunları listesi: Dikkat çekiyor



British Academy Games Awards eski adıyla BAFTA'nın 5 içinde en iyi oyun ünvanını kazanan oyunlara baktığımızda karşımıza popüler oyunlar da çıkıyor. BAFTA Oyun Ödülleri olarak da anılıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde 2015 yılında en iyi oyun ödülünü Fallout 4 kazanıyor.



2015 yılının en iyi oyunu: Fallout 4



RPG oyunu olan Fallout, Windows, PlayStation 4 ve Xbox One gibi platformlardaki oyuncularla buluştu. Bethesda stüdyosu ile karşımıza çıkan oyun tek oyunculu. Serinin dördüncü oyunu olan Fallout 4, kıyamet sonrası bir dünyayı oyunseverlere sunuyor.



Hikâyenin ana hatlarına baktığımızda ise ABD'de gerçekleşen nükleer patlama sonrası yıllarda geçiyor. Oyun teknik olarak gelişmiş hikâye, oyuncu özgürlüğü sunması, oyundaki işçilik gibi kategorilerde oldukça dikkat çekti. Yılın Oyunu, En İyi Oyun Ödülleri ve BAFTA da dahil olmak üzere pek çok ödülü de kazanmıştı. Oyun yayımlandıktan sonra ilk 24 saat içinde 750 milyon dolarlık bir hasılat yapmasıyla hafızalara kazınmıştı.



2016 yılının en iyi oyunu: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu



Uncharted serisinin dördüncü oyunu olan Bir Hırsızın Sonu, PlayStation 4 oyuncuları için sunulmuştu. Naughty Dog imzalı oyunun, özellikle hikâyesiyle dikkat çektiğini söylemek mümkün.



Aksiyon ve macera oyunu olarak konumlandırılan oyunun, bir önceki oyunun geçtiği dönemden sonrasını anlatıyor. Eski bir hazine avcısı olan Nathan'ın tekrar iş başı yapması etrafında dönen ve kayıp olan bir hazinenin peşine düşen kahramanımızın ve ona eşlik eden diğer karakterlerin macerasını anlatıyor.



2017 yılının en iyi oyunu: What Remains of Edith Finch



2017 yılında Giant Sparrow tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive yayımlanan oyun, mecera kategorisinde bizleri karşılıyor.Oyun temelde Edith Finch adlı karakteri yönlendirmeye dayanıyor.



18 yaşında 22 haftalık hamile olan karakterimiz, ailesindeki bir üyesi hariç tümünün alışılmadık şekillerde ölmesine neden olan bir lanetten etkileniyor. Oyun hem Windows hem de PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayımlandı. Oyun 2018 yılında En İyi Kurmaca Oyun ödülünü de kazandı ve bunun yanında pek çok adaylığı da bulunuyor.



2018 yılının en iyi oyunu: God of War



God of War, Santa Monica Studio tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment'ın yayımladığı hikâye tarafında oldukça güçlü ve grafikleriyle bu gücünü katladığı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun PlayStation 4 için 2018 yılında serinin sekizinci oyunu olarak oyunseverler ile buluştu.



Normalde Yunan mitolojisine dayanan oyunun bu versiyonunda İskandinav mitolojisine dayandığı görülüyor. Eski Yunan Savaş Tanrısı olan Kratos, ve küçük oğlu Atreus etrafında dönen hikâyesine aksiyon ve macera kırıntıları da yerleştirilerek oyun ödülleri tek tek toplamıştı.



2019 yılının en iyi oyunu: Outer Wilds



Farklı platformlar için sunulan Outer Wilds, Mobius Digital tarafından geliştirildi. Windows, Xbox One ve PlayStation 4 için sunulan oyun 22 dakikada bir zaman döngüsünü sıkışmış ve güneş sistemini keşfeden bir karaktere odaklanıyor. Oyun farklı yapısıyla büyük beğeni topladı ve yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödülü kazandı.



Metacritic tarafında yayımlanan ve oyuncuların da oy verdiği oyun listesine göre bu haberin yayına girdiği tarih itibarıyla ve bazılarının oldukça yüksek oylanmış olduğu, 2020 yılının en iyi oyunları şu şekilde sıralanıyor:



-Persona 5 Royal/ PlayStation 4 Çıkış tarihi: 31 Mart 2020/ 95 puan



– The Last of Us Part II/ PlayStation 4 Çıkış tarihi 19 Haziran 2020/ 93 puan



– Half-Life: Alyx/ PC Çıkış tarihi 23 Mart 2020/ 93 puan



-Microsoft Flight Simulator/ PC Çıkış tarihi 18 Ağustos 2020/ 92 puan



-Animal Crossing: New Horizons/ Nintendo Switch 20 Mart 2020/ 90 puan



KAYNAK: shiftdelete.net