Mobil oyun sektörü her geçen gün daha fazla genişliyor ve daha fazla kişiye ulaşıyor. Şu an dünyanın en çok oynanan oyunları arasında PUBG Mobile yer alıyor olsa da farklı kategorilerde aldıkları ödüllerle bazı oyunlar dikkat çekiyor. Dünyanın ödüllü en iyi mobil oyunları listesi:



Her yıl çeşitli mobil oyunlar için etkinlikler düzenleniyor. Farklı alanlardan ve kategorilerden pek çok oyunun ödül kazandığı bu etkinlikler her yıl düzenleniyor. İşte Mobile Games Awards yani Mobil Oyun Ödülleri'nin bu yıl kazananları ve bunun dışında International Mobile Gaming Awards(Uluslararası Mobil Oyun Ödülleri) yarışmasının önceki dönem kazananlarının listesini sizler için derledik.



2020 yılının en iyi mobil oyunu



Mobile Games Awards 2020'nin kazanan oyununa baktığımızda karşımıza çıktığı günden beri dikkat çeken Call of Duty: Mobile oluyor. 2019 yılının son aylarında yayımlanan ve kısa sürede hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine seslenen oyunun çok oyunculu olduğunu ve Call of Duty'nin temel dinamiklerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Grafiklerinden, oyun içi kontrollere kadar avantajlı bir oyun evreni sunan CoD Mobile için istatistikler de oldukça iyi.



1 Ekim 2019 yılında yayımlanan oyunun, bu yılın haziran ayında 250 milyonun üzerinde indirildiği aktarılıyor. Oyunun geliştirici tarafında TiMi Studios ve Tencent Games bulunuyor. Yayıncı tarafında ise Activision ve Garena karşımıza çıkıyor.



Sky: Children of The Light, 16. IMGA(International Mobile Gaming Awards) yani Uluslararası Mobil Oyun Ödülleri'nde yerini hikâye odaklı olmasıyla alıyor. Sakin renklere, huzurlu ve ruhani dinamiklere sahip olan bu oyun, oyunseverler tarafından da oldukça beğenilmiş, olumlu yorumlar almıştı. Oyun hem iOS hem de Android kullanıcıları tarafından oynanabiliyor. Grafik tarafında çok detaylı olmayan ancak renk geçişleriyle oyunseverleri etkileyen bu oyun 2020 yılının en iyi mobil oyunu seçilmiş.



Thatgamecompany tarafından geliştirilen oyunun, farklı oyun modları bulunuyor. Örneğin, Hikâye Modu bulunan oyunda, Mevsimsel Görev Modu ve Sosyal Mod gibi farklı modları yer alıyor. Huzur veren ve görevli bir oyun istiyorsanız bu ödüllü oyuna bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.



App Store ve Play Store için ücretsiz sunuluyor.



2019 yılının en iyi mobil oyunu(15.IMGA)



2019 yılında, sırasıyla karşımıza Florence çıkıyor. Yine hikâye odaklı bir oyun olan Florence aslında genç bir kadının ilk aşkının hikâyesine dayanıyor. Florence, Monument Valley'in ödüllü baş tasarımcısının elinden çıkıyor ve bunun yanında interaktif bir hikâye anlatıyor.



Oyunda flört etmeden, kavga etmeye kadar hayatın içinden pek çok duygu işleniyor. Oyunun benzersiz olduğu kısım ise, oyun mekaniği aracılığı ile anlatılan bir hikâyenin olması. Oyun aynı zamanda mini oyun aktiviteleri ile de oldukça interaktif bir hale geliyor.



App Store kullanıcıları için 27,99 TL ve Google Play Store için de 10,99 TL'ye ulaşılabiliyor.



2018 yılının en iyi mobil oyunu(14.IMGA)



Her yıl farklı oyunların seçildi ödüllerde, 2018 yılının kazananı, Adriaan de Jongh tarafından geliştirilen, Hidden Folks oluyor. Siyah beyaz formda tasarlanan oyunun oldukça detaylı olduğunu söylemekte fayda var. Adından da anlaşılacağı üzere bulmaca odaklı bir oyun olan Hidden Folks, objelerin seslendirilmesinde kullanılan insan sesleriyle de farklı bir havaya bürünüyor.



Oyun yayımlandığı her platformda neredeyse tam puan almayı başarmış ender oyunlardan birisi oluyor. Mobil tarafta da 5 üzerinden 4.9 puan alıyor. Oyun App Store tarafı için 46,99 TL ve Google Play Store için de 34,99 TL'ye satın alınabiliyor.



2017 yılının en iyi mobil oyunu(13.IMGA)



Elbette 2017 yılına da damga vuran ve 2017 yılının en iyi mobil oyunu Pokemon GO oluyor. Pokemon GO çılgınlığı hatırlarsanız ülkemize de uğramış, insanların farklı yerlere giderek ilginç yerleri keşfetmelerini sağlamıştı. Dünya çapında halen popüler olan bu oyun, salgın döneminde ev içinde Pokemon avlamaya olanak sağlamıştı.



Oyun bilmeyenler için temelde sanal gerçeklik tabanlı ve bulunduğunuz bölgelerden konum üzerinden Pokemon yakalamayı ya da puan toplamayı sağlıyor. Oyunda günlük görevler bulunuyor ve bunları yapmak için sizi telefon ile sokak sokak gezdiriyor. Çıktığı günlerde oldukça ses getiren bu oyun ilerleyen süreçte bağımlılık yarattığı gerekçesiyle çok eleştirilmişti. (Pokemon GO oyunu şu anda Pokemon HOME olarak adlandırılıyor)



App Store ve Play Store için ücretsiz sunuluyor.



