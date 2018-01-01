DreamLeague Season 10 Minor'de gruplar belli oldu!

500 DPC puanı ve 300.000$ para ödülü bulunduran ödül havuzuyla DreamLeague Season 10 Minor'un başlamasına bir gün kaldı. Ayrıca turnuvayı kazanan takım doğrudan Kuala Lumpur Major'a gidecek.





Yeni DPC sistemiyle üst düzey takımların arasında yer alamayan bazı orta düzey takımlar böylece hem kendilerini geliştirecekler hem de daha çok ön plana çıkabilecekler.





Natus Vincere, compLexity Gaming, The Final Tribe ve Tigers gibi takımların da mücadele edeceği turnuvada gruplar bu şekilde:













A Grubunda compLexity ve Na'vi favori iken B Grubunda ise TFT ve Tigers favori olarak gözüküyor. Tabi ki ne olacağı hiç belli olmaz.





Ayrıca turnuvada bizlere eşlik edecek sunucular da açıklandı.









AdmiralBulldog, SirActionSlacks gibi isimler yine bizlerle. 29 Ekim tarihinde başlayacak turnuva Twitch'ten yayınlanacak.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk