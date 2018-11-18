DreamHack Open Atlanta 2018'de yer alacak takımlar belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde düzenlenecek DreamHack Open Atlanta 2018 CS: GO turnuvasına katılacak tüm takımlar belli oldu.



Turnuvada toplamda 8 takım yer alacak. Bu 8 takımdan 6 tanesi davet usulüyle belirlenirken 2 tanesi ise elemelerle belirlendi. Avrupa'da düzenlenen elemelerin galibi Fransız ekibi Vitality olurken Kuzey Amerika elemelerinden ise eUnited galip çıktı. Turnuvanın Avrupa elemelerinde temsilcimiz Royal Bandits de mücadele etti. Açık elemelerde Valiance ekibine 16-9 mağlup olan ekibimiz kapalı elemelere katılamadı ve turnuvaya katılma şansını da kaybetti. Maç hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.



16-18 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın ödül havuzu ise $100.000 olarak belirlendi. Bu önemli turnuvaya Georgia World Congress Center ev sahipliği yapacak. Turnuvaya son davet alan takımlar ise Ghost, Fragsters ve Envy oldu.



DreamHack Open Atlanta 2018 turnuvasında kimler mücadele edecek?



Vitality

Envy

Fragsters

Ghost

Luminosity

Rogue

compLexity

eUnited



Kaynak: playerbros



