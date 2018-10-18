DreamHack Dallas 2019 duyuruldu!

WELCOME TO DREAMHACK DALLAS 2019!



Join us in 2019 May 31 - June 2 for our biggest North American festival yet as we combine the festival AND our premium esports arena experience, CORSAIR DreamHack Masters! #DHDAL19



https://t.co/MB2bMDhNI7 pic.twitter.com/WKnbeDMMuK



— DreamHack (@DreamHack) 18 Ekim 2018

Organizasyon tarafından yapılan duyuruda DreamHack'in bir sonraki durağının, Amerika'nın Dallas şehri olacağı açıklandı.Duyuru, Twitter'dan şu şekilde yapıldı:2018 yılında DreamHack Masters Marseille ve DreamHack Masters Stockholm turnuvalarını düzenleyen organizasyon, bu iki turnuvada da $250.000 para ödülü dağıttı.16 takımın bulunduğu DreamHack Masters turnuvalarında, Stockholm şehrinde şampiyon North olurken, Marsilya'da ise bir diğer Danimarka ekibi Astralis kupayı kaldıran ekip oldu.DreamHack Masters Dallas 2019 ise, önümüzdeki yıl Mayıs ayının sonunda karşımıza çıkacak. 28 Mayıs, 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada yine 16 takım mücadele edecek ve $250.000 ödül havuzu olacak.Turnuvaya davet edilecek takımların ise önümüzdeki aylarda yavaş yavaş belli olması bekleniyor. Karşınızda DreamHack Masters Dallas 2019.