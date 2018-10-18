DreamHack Dallas 2019 duyuruldu!

DreamHack Masters'in bir sonraki durağı belli oldu.


Organizasyon tarafından yapılan duyuruda DreamHack'in bir sonraki durağının, Amerika'nın Dallas şehri olacağı açıklandı.Duyuru, Twitter'dan şu şekilde yapıldı:


2018 yılında DreamHack Masters Marseille ve DreamHack Masters Stockholm turnuvalarını düzenleyen organizasyon, bu iki turnuvada da $250.000 para ödülü dağıttı.16 takımın bulunduğu DreamHack Masters turnuvalarında, Stockholm şehrinde şampiyon North olurken, Marsilya'da ise bir diğer Danimarka ekibi Astralis kupayı kaldıran ekip oldu.

DreamHack Masters Dallas 2019 ise, önümüzdeki yıl Mayıs ayının sonunda karşımıza çıkacak. 28 Mayıs, 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada yine 16 takım mücadele edecek ve $250.000 ödül havuzu olacak.
Turnuvaya davet edilecek takımların ise önümüzdeki aylarda yavaş yavaş belli olması bekleniyor. Karşınızda DreamHack Masters Dallas 2019.



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