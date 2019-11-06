Dr. Disrespect Twitch'ten kalıcı olarak uzaklaştırıldı

Dr. Disrespect Twitch topluluğunun en çok sevdiği ve ilgi gösterdiği yayıncılardan biriydi. Bu gizemli uzaklaştırılmanın sebebi bilinmiyor. Üstelik kalıcı bir uzaklaştırılma uygulanmış olması da olayı daha dramatik hale getiriyor. Yayıncının uzaklaştırılmadan önce Twitch kanalında 4 buçuk milyon, Twitter hesabında ise 1 buçuk milyon takipçisi vardı.



Twitch'te uzaklaştırılan hesapları otomatik olarak paylaşan "StreamerBans" hesabı, Dr. Disrespect için de tweet attı.



Bu kadar sevilen bir yayıncının böyle gizemli ve sebepsiz bir şekilde 'ban'lanması çok ses getirdi. Hayranları yayıncının neden uzaklaştırıldığını öğrenmek istese de kimsenin ağzından bir şey çıkmıyor. Ayrıca yayınının banlanmadan önceki son dakikalarında Dr. Disrespect'in davranışları da oldukça dikkat çekti.



Dr. Disrespect, yayınlardaki mizahi tutumuyla tanınan bir yayıncıydı. Çok büyük takipçilere ulaşan yayıncı daha önceden de kısa süreli olarak uzaklaştırılmıştı. Bu uzaklaştırılmanın sebebi ise yayında kamera ekibiyle herkese açık tuvalete girmesiydi. Bu uzaklaştırma çok uzun sürmemiş ve geri açılmıştı. Tabii geri açılmasına sevinen olduğu gibi Twitch'in taraflı davrandığı ve izleyici kaybetmek istemediği için böyle yaptığını söyleyen kişi sayısı da az değildi.



Yayıncıya bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Görünen o ki bu, Twitch dünyasında büyük ses getiren bir olay olacak. Konuyla ilgili Dr. Disrespect daha bir açıklama yapmış değil.



