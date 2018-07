Dota 2'ye yeni hazine! -Oyuncular hala memnun değil!

Dota 2 bugün The International 2018 compendium sahiplerine yeni bir hazine çıkardı: The Promise of Eminent! Bu hazineyi dergide 615. seviyeye ulaşan herkes alacak. Hazine bir paket olarak geliyor. Hazinedeki eşyalar eski Ölümsüz eşyaların normal hallerini ve yeşil alevli meşaleli hallerini barındıran iki stil içeriyor. Eşyalar dergi sahiplerine özel olacak, takaslanamayacak ve pazarlanamayacak. Oyuncuların memnun olmadıkları konu ise genel olarak aşağıdaki resim üzerinden dönüyor.







Lone Druid'in eski Immortal'ı zaten çok tutmamışken ve kahraman metada değilken oyuncular bu Immortal'ın tekrar gelmesinden rahatsız. Kunkka'nın Immortal'ı ise zaten orijinal TI3 hali 8 dolara alınabiliyorken bunun meşaleli hali olmasa da zaten olur tarzında bir eleştiri alıyor. Aynı durum aslında Storm Spirit'in Immortal'ı için de aslında aynı durum söz konusu. Lion'ın Immortalı güzel olsa da aynı durum onda da geçerli, normali daha ucuzken neden yeni stili için insanlar para verip 615. seviye olmaya çalışsın ki? Leshrac'ın adını bile nadiren duyduğumuz şu günlerde Leshrac Immortal'ının yeni stiliyle gelmesi ise cidden kimsenin umrunda bile değil.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk