DOTA 2 The International turnuvası ertelendi!

DOTA 2 The International turnuvasının başka bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Valve tarafından gelen açıklama ile birlikte 2011 gibi uzun bir süredir espor dünyasında bulunan Dota 2 The International turnuvasının şimdilik iptal edildiği açıklandı. Bunun sebebi hepimizin bildiği COVID-19. Oldukça fazla etkinliğin, konferansın ya da turnuvanın iptal edildiği bu dönemde Valve, doğru bir karar almış diyebiliriz.

Valve tarafından gelen açıklama ise: "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz."

Valve, etkinliğin yeni tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Etkinliğin yüksek olasılıkla 2021'de gerçekleşmesi mümkün gibi görünüyor. Umarız şu etkinliklere hasret kaldığımız günlerde yakın zamanda sorunsuz bir şekilde görebilme ihtimalimiz olur.

Video Galeri
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Sporx Anasayfasına Dön