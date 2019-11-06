DOTA 2 The International turnuvası ertelendi!

Valve tarafından gelen açıklama ile birlikte 2011 gibi uzun bir süredir espor dünyasında bulunan Dota 2 The International turnuvasının şimdilik iptal edildiği açıklandı. Bunun sebebi hepimizin bildiği COVID-19. Oldukça fazla etkinliğin, konferansın ya da turnuvanın iptal edildiği bu dönemde Valve, doğru bir karar almış diyebiliriz.



Valve tarafından gelen açıklama ise: "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz."



Valve, etkinliğin yeni tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Etkinliğin yüksek olasılıkla 2021'de gerçekleşmesi mümkün gibi görünüyor. Umarız şu etkinliklere hasret kaldığımız günlerde yakın zamanda sorunsuz bir şekilde görebilme ihtimalimiz olur.



