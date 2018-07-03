Dota 2 MMR Nedir?, MMR nasıl belirlenir?

Dota 2 oyunun sıkça merak edilenlerinden olan MMR'a dair bilmeniz gereken herşey, MMR nedir? MMR nasıl açılır? Sorunun cevaplarını buradan öğrenebilirsiniz.Dota 2 oynayan kişilerin sıklıklar karşılaştıkları bazı terimler bulunmaktadır. MMR terimi de bu terimlerin arasında yer almaktadır. Dota 2 MMR nedir? Sorusunun cevabı Dota 2 oyununu oynamaya yeni başlamış olan ve henüz MMR sistemini tam olarak anlayamamış kişiler tarafından çok fazla merak ediliyor. MMR kısaltmasının açılımı Matchmaking Rating anlamındadır. Bu kelime ise; Dota 2 oyunlarının Rank'larının belirlenmesine yarayan bir değer olduğunu görüyoruz. Yani bu değer sayesinde oyunu oynadığınız sırada seviyenize göre bir eşleşme oluşmasına yardımcı olunmaktadır.Dota 2 MMR nedir? Şeklinde bir soru işaretine sahip olan kişiler için bu noktaya bir aydınlık getirdik. Fakat diğer merak edilen durumlardan birisi MMR sisteminin nasıl belirlendiğidir. Dota 2 oyununu oynadığınız sırada MMR sisteminin belirlenmesi noktasında 5 şekil karşımıza çıkıyordu. Bu 5 yöntem şu şekildedir:-Solo rating yani tek başınıza yaptığınız normal maçları kapsar.-Solo rating 2'nci bir değere de sahiptir. Bu da sizin tek başınıza girmiş olduğunuz ranked maçlar içindir.-Party rating noktasında da oyunda yer alan arkadaşlarınız ile girdiğiniz normal maçlar baz alınır.-Party rating evresinde ikinci bir bölüm ise oyunda yer alan arkadaşlarınız ile girmiş olduğunuz ranked maçlardır.-Son olarak Team rating yöntemi bulunur. Burada ise oyunda oluşturmuş olduğunuz takımınızla beraber girdiğiniz ranked maçlar konu alınmaktadır.Dota 2 MMR nedir? Noktasında cevap verdiğimiz yazımızda sizlere Dota 2'nin en önemli evrelerinden birisi olan ranked oyunları hakkında bilgi vereceğiz. Ranked oyunlarının bazı kuralları bulunmaktadır. Bulunan bu kurallar şu şekildedir:-Ranked oyunlara girmek isteyen kişiler bu oyunlara sadece Captains Mode yani Kaptan Modu, All Pick yani Serbest Seçim ve Random Draft yani Rastgele Çekiliş oyunlarında girebilmektedir.-Party ranked oyunlarına gireceğiniz evrede 2 – 3 veya 5 kişi olarak bu oyunlara girme imkanınız bulunmaktadır. Fakat 4 kişi şeklinde ranked oyunlarına katılım gösteremezsiniz.-Düşük önceliğe sahip olan veya ceza yiyen kişiler ranked oyun aratma iznine sahip değildir.-Ranked oyunları oynadığınız sırada eğer oyun bitmeden önce çıkarsanız ceza yersiniz. Bunun yanı sıra takımınız ister kazanmış olsun ister kaybetmiş olsun siz mmr kaybedersiniz.-Firstblood (Fb) almadan oyundan çıkarsanız mmr düşüşü yaşamadan oyundan çıkma imkanınız bulunur. Yalnız oyundan güvenli bir şekilde çıkabilirsiniz yazısını görmeniz çok önemlidir.MMR hakkında çok fazla merak edilen konu bulunmaktadır. Dota 2 MMR nedir? Sorusunu cevapladığımız kişiler bu sefer MMR'yi nasıl açacaklarını merak etmektedir. Dota 2 oyununda oyuna yeni başlayan kişiler veya yeni bir hesaba sahip olan kişiler hemen ranked oyunları oynama seviyesine gelememektedir. Ranked oyunlarına dahil olabilmeniz için belli bir seviyeye gelmeniz gerekir. Dota 2 Reborn'un öncesinde bu level sınırı 13'tü. Reborn ile beraber ise bazı istisnaların geldiğini de görüyoruz.Cevabımızdan sonra sizlere Dota 2 Reborn MMR açma hakkında da kısaca bilgi verelim. Dota 2 Reborn ile beraber artık oyuna yeni bir sistem getirilmiştir. Bu sistemde ranked açmak isteyen kişilere bazı istisnalar üzerinden hizmet veriliyor. Reborn ile Dota 2 oynamaya başlayan kişilerin ranked yapabilmesi için 50 lvl kupa leveli seviyesine gelmesi gerekmektedir. Bunu sadece normal oyunlar oynayarak gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Party ranked oyununa ise 50 levela ulaşmadan girme imkanına sahipsiniz. Bu Dota 2 Reborn'un sunduğu alternatif yöntemlerden birisi durumundadır. Dota 2 hesabınız Reborn öncesi de varsa ve seviyeniz 1 ile 13 arasıysa 50'nci seviyeye kadar beklemenize gerek kalmayacaktır.