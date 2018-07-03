Dota 2 MMR Kasma, MMR Nedir?

Dota 2 oyununda çok sık bir şekilde karşımıza çıkan MMR kelimesi, Match Making Rating'e dair bilmedikleriniz ve yapmanız gerekenler;Son yılların en popüler oyunları arasında yer alan hatta turnuvaları düzenlenen Dota 2 oyunu hakkında merak edilen birçok nokta bulunmaktadır. Oyun 2 takım şeklinde oynanır. Oyunun çok oyunculu olan online realtime bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi takım olarak da oynayabilirsiniz. Oyunda temel amaç ise maksimum altına sahip olmak, bu altınlar ile eşya alarak rakibe karşı üstünlük kurmaktır. Dota 2 MMR kasma ise oyunu oynamak isteyen kişilerin en fazla yapmak istedikleri arasında yer almaktadır. Oyunda MMR ranklerin belirlenmesini sağlayan bir değer konumundadır. Bu yüzden Dota 2 MMR kasma işlemi oyun severler arasında gerçekten büyük bir öneme sahiptir.Dota 2 oyununda çok sık bir şekilde karşımıza çıkan MMR kelimesi, Match Making Rating'in kısaltılmasıdır. Dota 2'de MMR değerinin çok büyük bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. MMR'yi kısaca açacak olursak oyun içerisinde rakiplerinizle yapmış olduğunuz mücadelelerinizden kazanma ve kaybetme oranında kazanılan puanlardır. Oyunlarda böyle bir değerin olmasının sebebi ise; sizin seviyenize yakın rakipler çıkarmaktır. Oyunlar genellikle rakibiniz olan veya sizinle aynı takımda olan kişilerin bilgisi, deneyimi, yetenekleri, seviyesi sizinle denk sayılmaktadır. Bu denklik ise MMR değeriyle konuluyor. Dota 2 MMR kasma yapmak isteyen kişiler ise MMR kasarak daha güçlü bir rakip haline gelmek ve oyunda daha güçlü olan isimler ile karşılaşmak istemektedir.Hangi oyunu oynuyor olursanız olun MMR kasmak istediğiniz zaman ilk olarak oyunun mantığını iyi bir şekilde anlamanız gerekmektedir. Genellikle oyunun mantığını tam olarak anlamayan kişiler MMR olarak düşük seviyede kalır. Aynı zamanda oyunlarda sürekli agresif olmamaya da özen göstermelisiniz. Dota 2 her ne kadar agresif olmanız gereken bir oyun olsa da sürekli olarak saldırı halinde olmanız enerjinizin tükenmesine ve toplamanız gereken altınları toplayamamanıza sebep olabilmektedir. Dota 2 oynarken olabildiğince dikkatli olarak oynamalı ve size verilen görevleri tam olarak yerine getirmelisiniz. Bu şekilde MMR değerinizi yükseltebilirsiniz.MMR kasma sırasında gerçekten çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Özellikle Dota 2 gibi bir oyunda daha fazla dikkat gerektirdiğini söyleyebiliriz. Dota 2 MMR kasma sırasında bazı şeylere dikkat etmeniz gerekir. Özellikle düşük MMR sahiplerinin yaptığı hataları yapmamalısınız. Düşük MMR sahiplerinin yaptığı hatalar ise genellikle şu şekildedir:Bir oyunda hero seçimi çok büyük öneme sahiptir. Hero seçimleri esnasında güçlü hero veya kullanışsız hero şeklinde tabirlerin yer aldığını görebilirsiniz. Hero seçimlerinde önemli olan ise; heronun ne kadar güçlü olduğu değil oyuncunun sahip olduğu heroyu ne kadar kullandığıdır. Düşük MMR'niz bulunuyorsa yetenek ve tecrübe isteyen herolardan uzak durmalısınız.Düşük MMR sahibi oyuncuların ağırlıklı olarak Q W E R tuşlarını kullanarak oynadıklarını görebilirsiniz. Bu yüzden çevreyi kendilerine avantaj kazandıracak şekilde kullanamazlar. Fakat MMR kasma sırasında çevreyi olabildiğince kendi lehinize çevirmeniz gerekmektedir.Dota 2 MMR kasma sırasında yapmamanız gerekenler arasında harita görevi hataları da yer almaktadır. Birçok düşük MMR'li oyuncu harita görevlerini gerçekleştireceği sırada hatalar yaparak MMR'sinin yükselmesinin önüne geçmektedir.Düşük MMR sahibi oyuncular genellikle tecrübesiz olduklarından dolayı oyunu bitiremezler. Bu oyuncularda oyun kendiliğinden bitmektedir. MMR seviyeleri yükseldiği zaman oyun süreleri de öncesine göre daha fazla kısalmaktadır. Bunun sebebi ise; sizin takımınızda veya rakip takım oyuncularında oyunu bitirme imkanı olduğu takdirde bitiren oyuncular yer alır.