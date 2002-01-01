Dota 2 7.10 Güncellemesi Türkçe

Dota 2'ye bugün gelen 7.10 yamasını sizin için Türkçeleştirdik.

7.10:
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Genel Değişiklikler

* Dark Willow Kaptan Moduna eklendi.

* Ödül rününün taban verdisi 50 altından 60 altına çıktı.
* Ödül rünü artık XP vermeyecek.
* Tom of Knwoladge'in verdiği XP 500'den 700'e çıkarıldı

* Yakın dövüşçü yaratıkların (creeplerin) verdiği altın 41'den 40'a düşürüldü.

* Seçim ekranında random atmak (Rasgele) artık Ironwood Branch yerine Faerie Fire verecek.
* Günlük bonus kahraman sayısı 10'dan 12'ye yükseltildi.

 

Eşya Değişiklikleri

* Aeon Disk: Yeniden dolum süresi 100'den 90'a düşürüldü

* Boots of Speed: Fiyatı 400 altından 500 altına yükseltildi.
* Boots of Speed: Verdiği hız 40ms'den 50ms'e çıkarıldı.

* Phase Boots: Veridği hız 45'den 50'ye çıktı. (Pasif)
* Power Treads: Veridği hız 45'den 50'ye çıktı.

* Animal Courier: Uçan kurye hareket hızı 450'den 460'a yükseltildi.

* Monkey King Bar: Proc vurduğunda anlaşılması için özel ses eklendi.

* Soul Ring: Basılınca harcanan can büyüklüğü 150'den 170'e çıkarıldı.


Kahraman Değişiklikleri

* Abaddon: Seviye 15 Yeteneği: +50 Mist Coil Heal/Damage artık +60 oldu
* Abaddon: Seviye 20 Yeteneği: +15% Yeniden dolum süresi azaltıcı artık +20% oldu
* Abaddon: Seviye 25 Yeteneği: +250 Aphotic Shield Health artık +225 oldu.

* Alchemist: Seviye 20 Yeteneği: +25% Cleave artık +30%

* Ancient Apparition: Seviye 15 Yeteneği: -1.5s Ice Vortex Yeniden dolum süresi artık -2.5s oldu.
* Ancient Apparition: Seviye 25 Yeteneği: 4 Şarj Cold Feet, 900 AoE Cold Feet olarak değiştirildi.

* Anti-Mage: Seviye 10 Yeteneği: +175 Can artık +10 Strength oldu.
* Anti-Mage: Seviye 15 Yeteneği: -2s Blink Cooldown artık +400 Blink mesafesi oldu.
* Anti-Mage: Seviye 20 Yeteneği: +300 Blink mesafesi artık -2.5s Blink Yeniden Dolum Süresi oldu.

* Arc Warden: Seviye 10 Yeteneği: +5 Armor verirken artık 8% Yeniden dolum süresi azaltma oldu.
* Arc Warden: Seviye 15 Yeteneği: +2s Flux Süresi artık +3s oldu.
* Arc Warden: Seviye 20 Yeteneği: +100 Attack Menzili artık +125 oldu.
* Arc Warden: Seviye 20 Yeteneği: +10% Yeniden dolum süresi azaltma artık -1.5s Spark Wraith yeniden dolum süresi oldu.

* Axe: Seviye 15 Yeteneği: +30 hareket hızı arık +40 oldu.

* Bloodseeker: Eğer 300 birim yakınınızda bir kahraman ölürse, o kahramana son vuruşu siz yapmasanız bile Bloodrage artık sizi last hitli değerin %50'si kadar healleyecek.

* Centaur Warrunner: Seviye 20 Yeteneği: +250 Double Edge Hasarı artık +300

* Clinkz: Strafe projectile dodgelama sayısı 3'ten 4'e çıkarıldı
* Clinkz: Seviye 15 Yeteneği: +15% Evasion artık +20%

* Crystal Maiden: Seviye 10 Yeteneği: +200 Can artık +250 oldu.
* Crystal Maiden: Seviye 15 Yeteneği: +90 Altın/Dakika artık +120 oldu

* Dark Seer: Seviye 20 Yeteneği: +300 Surge alanı artık +400

* Dazzle: Başlangıç hareket hızı 305ms'den 310ms'e çıkartıldı.
* Dazzle: Seviye 20 Yeteneği: +30 Poison Touch saniye başına hasarı +45'e çıkartıldı.

* Doom: Başlangıç zekası 2 arttırıldı.
* Doom: Seviye 10 Yeteneği: +25 Hareket hızı artık +16% Scorched Earth Hareket hızı oldu.

* Dragon Knight: Seviye başı kazanılan çeviklik 2.2'den 2.0'a düşürüldü.
* Dragon Knight: Seviye 10 Yeteneği: +30 Atak hızı artık -20% Breathe Fire Hasar Azaltması oldu.

* Drow Ranger: Seviye 15 Yeteneği: +400 Gust Mesafesi/Geri İtişi artık +550 oldu
* Drow Ranger: Seviye 20 Yeteneği: +2s Gust süresi (yavaşlatması) artık +3s oldu.

* Ember Spirit: Sleight of Fist bonus hasarı 25/50/75/100'den 30/60/90/120'ye yükseltildi.

* Enchantress: Nature's Attendants mana bedeli 125'den 140'a yükseltildi.

* Gyrocopter: Flak Cannon vuruşlarının görünümü daha düzgün bir hale getirildi.
* Gyrocopter: Homing Missile'ın öldürülmesi halinde rakibin aldığı altın 25'ten 50'ye yükseltildi.
* Gyrocopter: Homing Missile yeniden dolum süresi 20/17/14/11'den 26/21/16/11'e değiştirildi.

* Invoker: Seviye 10 Yeteneği: +0.3s Tornado kaldırma süresi artık +0.5s oldu.
* Invoker: Seviye 15 Yeteneği: +1.5s Cold Snap süresi artık +2.5s oldu.
* Invoker: Cataclysm Sunstrikeları artık düşmanların daha yakınında çıkacak.

* Io: Tether süresi 12'den 14'e yükseltildi.

* Jakiro: Seviye 10 Yeteneği: +25% XP artık +30% oldu.
* Jakiro: Seviye 15 Yeteneği: +250 Atak mesafesi artık +300 oldu.

* Kunkka: Tidebringer hasarı 25/45/65/85'ten 25/50/75/100'e çıkarıldı.

* Leshrac: Lightning Storm manac bedeli 90/100/110/120'den 75/90/105/120'e değiştirildi.

* Lina: Seviye 10 Yeteneği: +100 Yetenek kullanım mesafesi artık +125 oldu.
* Lina: Seviye 10 Yeteneği: +25 Hasar artık +30 oldu.
* Lina: Seviye 15 Yeteneği: +300 Can artık +350 oldu.
* Lina: Seviye 20 Yeteneği: +10% Büyü hasarı artık +12% oldu.

* Lion: Mana Drain yavaşlatması 14/16/18/20'den 16/19/22/25%'e çevrildi.
* Lion: Seviye 10 Yeteneği: +75 Hasar artık +90 oldu
* Lion: Seviye 15 Yeteneği: +90 Altın/Dakika artık +120 oldu.

* Lone Druid: Spirit Bear can yenilemesi 4/5/6/7'den 5/6/7/8'e yükseltildi.
* Lone Druid: Seviye 15 Yeteneği: -8s Savage Roar Yeniden dolum süresi artık -12s oldu.

* Luna: Seviye 15 Yeteneği: -3s Lucent Beam Yeniden dolum süresi artık -4s oldu.

* Lycan: Başlangıç hasarı 3 düşürüldü.

* Magnus: Başlangıç kuvveti (str) 1 arttırıldı.
* Magnus: Seviye 25 Yeteneği: +0.75s Reverse Polarity sersemletme süresi artık +1s oldu.

* Mirana: Starfall mana bedeli 100/120/140/160'da 80/105/130/155'e düşürüldü.
* Mirana: Seviye 25 Yeteneği: -70 Moonlight Shadow yeniden dolum süresi artık -80 oldu.

* Monkey King: Başlangıç hasarı 2 arttırıldı.
* Monkey King: Mischief - Ödül rünü hatası düzeltildi.
* Monkey King: Seviye 10 Yeteneği: +150 Tree Dance görüşü alanı artık +300 oldu.
* Monkey King: Seviye 15 Yeteneği: +300 Tree Dance zıplama mesafesi artık +600 oldu.
* Monkey King: Seviye 20 Yeteneği: +300 Primal Spring hasarı artık +400 oldu.

* Naga Siren: Sleep açılış ve kapanış süreleri 0.5 saniyeden 0.4 saniyeye düşürüldü.
* Naga Siren: Song of the Siren mana bedeli 100'den 100/150/200'e arttırıldı.

* Nature's Prophet: Wraith of Nature yeniden dolum süresi 70/65/60'dan 60'a sabitlendi.
* Nature's Prophet: Seviye 10 Yeteneği: +30 Hareket Hızı artık +40 oldu.
* Nature's Prophet: Seviye 15 Yeteneği: +8 Zırh artık +10 oldu.

* Necrophos: Seviye 15 Yeteneği: +30 Hareket Hızı artık +16% Ghost Shroud yavaşlatması oldu.
* Necrophos: Seviye 15 Yeteneği: +300 Can artık +40 Death Pulse sağlık yenilemesi/hasarı oldu.

* Ogre Magi: Seviye 20 Yeteneği: +30 Kuvvet(str) artık +40 oldu.

* Omniknight: Purification yeniden dolum süresi 11/10/9/8'ken artık sabit 11

* Oracle: Karakterin dönüş süresi 0.5'den 0.7'ye çıkarıldı.
* Oracle: Seviye başı kazandığı zeka(int) 2.9'dan 3.2'ye çıkarıldı.

* Outworld Devourer: Astral Imprisonment mana bedeli 120/140/160/180'den 140/160/180/200'e çıkarıldı.
* Outworld Devourer: Seviye 10 Yeteneği: +200 Can artık +250 oldu.

* Phantom Assassin: Stifiling Dagger Yeteneği: İkincil (kahraman olmayan) bir hedef için 300 kullanım menziline sahip.

* Phantom Lancer: Seviye 25 Yeteneği: -5s Doppelganger Yeniden dolum süresi artık -7s oldu.

* Phoenix: Seviye 15 Yeteneği: +40% XP Kazanımı artık +500 Can oldu.
* Phoenix: Seviye 20 Yeteneği: +1s Supernova Sersemletme süresi artık +1.25s oldu.

* Pudge: Rot yavaşlatması 20/24/28/32%'den 17/22/27/32% şekline getirildi.

* Razor: Static Link mana bedeli 50'den 65'e çıkarıldı.

* Riki: Seviye 15 Yeteneği: -5s Smokescreen Yeniden Dolum Süresi artık -7s oldu.

* Rubick: Seviye 15 Yeteneği:-35 Fade Bolt Kahraman saldırı gücü artık -45 oldu.

* Shadow Demon: Seviye 10 Yeteneği: +25% XP bonusu artık 30% oldu
* Shadow Demon: Seviye 25 Yeteneği: +5s Disruption hapis süresi artık 2 Şarj Disruption oldu.

* Shadow Fiend: Üst üste Raze tutunca verdiği bonus hasar 80'den 50/60/70/80 şekline çevrildi.

* Skywrath Mage: Seviye 15 Yeteneği: -6s Ancient Seal Yeniden dolum süresi artık -8s oldu.

* Slardar: Seviye 10 Yeteneği: +20 hasar artık +25 oldu.

* Slark: Seviye 10 Yeteneği: +8 Kuvvet(str) artık +10 oldu.

* Spectre: Seviye 25 Yeteneği: +20% Haunt İlüzyon hasarı artık +40% oldu

* Sven: Seviye 15 Yeteneği: +30 Hasar seçeneği artık Storm Hammer'ın düşmanları dispellemesi oldu. Dispel (üzerindeki buff ve auraları silme oldu.)
* Sven: Seviye 20 Yeteneği: Storm Hammer düşmaları dispellemesi artık -5s Storm Hammer yeniden dolum süresi oldu.
* Sven: Seviye 25 Yeteneği: -9s Storm Hammer yeniden dolum süresi artık +0.75s Storm Hammer Sersemletme süresi oldu.

* Terrorblade: Başlangıç can yenilemesi 3.25'den 3.0'a düşürüldü.
* Terrorblade: Reflection artık atak hızını düşürmeyecek.

* Tinker: Laser'in Aghanim's Scepter kazanımının alanı 650'den 400'e düşürüldü.
* Tinker: Laser mana bedeli 95/120/145/170'den 110/130/150/170 şekline getirildi.
* Tinker: Seviye 20 Yeteneği: +100 Hasar artık +10 Zırh oldu.

* Tiny: Tree Grab yeniden dolum süresi 18/16/14/12'den 24/20/16/12 şekline getirildi.

* Treant Protector: Seviye 10 Yeteneği: +35% XP kazanamı artık +2 Living Armor bloklaması oldu.
* Treant Protector: Seviye 15 Yeteneği: 3s Tree Respawn süresi artık 2s oldu.
* Treant Protector: Seviye 25 Yeteneği: +6 Living Armor Bloklaması artık 700 AoE Living Armor oldu. (hem kahramanlar hem de binalar için)


* Troll Warlord: Seviye 10 Yeteneği: +200 Can artık +250 oldu.
* Troll Warlord: Seviye 15 Yeteneği: +50 Whirling Axes Hasarı artık +75 oldu.

* Undying: Seviye 10 Yeteneği: +100 Büyü kullanım mesafesi artık +150 oldu.
* Undying: Seviye 15 Yeteneği: +20 Decay Süresi artık +30 oldu.
* Undying: Seviye 20 Yeteneği: +3 Tombstone canı artık +4 oldu.

* Ursa: Roshan üstünde durabilen Fury istifi 6'dan 10'a çıkarıldı.

* Venomancer: Seviye 15 Yeteneği: +150 Kullanım menzili artık +200 oldu.
* Venomancer: Seviye 20 Yeteneği: +6s Poison Nova süresi artık +7s oldu.
* Venomancer: Seviye 25 Yeteneği: +600 Poison Nova Alanı artık +800 oldu.

* Visage: Soul Assumption Yeteneği: İkincil hedefler için 300 birim uzaklıktan kullanılabilir.
* Visage: Kullanıldığı zaman yakındaki familar'ın yere oturmasını sağlayacak ikincil bir yetenek eklendi.

* Warlock: Seviye 10 Yeteneği: +125 Kullanım Menzili artık +150 oldu.
* Warlock: Seviye 15 Yeteneği: +40% XP kazanımı artık +60% oldu.
* Warlock: Seviye 20 Yeteneği: +250 Shadow Word Alanı artık +300 oldu.

* Weaver: Seviye 10 Yeteneği: +25% XP Kazanımı artık +35% oldu.

* Windranger: Shackleshot Mana bedeli 90/100/110/120'den 70/85/100/115'e düşürüldü.
* Windranger: Seviye 20 Yeteneği: +0.5s Shackleshot Süresi artık +1s oldu.

* Winter Wyvern: Arctic Burn mana bedeli 120/110/100/90'dan 90'a sabitlendi.
* Winter Wyvern: Seviye 10 Yeteneği: +50 Hasar artık +60 oldu.

* Wraith King: Seviye 15 Yeteneği: +5 Maksimum Skeleton sayısı artık +25 Skeleton Hasarı oldu.
* Wraith King: Seviye 20 Yeteneği: +30 Skeleton Hasarı artık Çıkacak Skeleton sayının 2x arttırma oldu.

* Zeus: Seviye 25 Yeteneği: +200 Kullanım Menzili artık +275 oldu.

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