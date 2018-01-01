Diablo, telefonlara geliyor!

BlizzCon 2018 Anaheim, Kaliforniya'da devam ederken, firmanın duyurularının da ardı arkası kesilmiyor. Blizzard'ın PC için bazı muazzam markalar yarattığı bilinirken, firma artık en yeni mobil cihazlara ulaşmaya hazır görünüyor.



Etkinlik sırasında Blizzard, Diablo Immortal'ın iOS ve Android'e geleceğini duyurdu. Bu oyun, Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Aksiyon RPG'si (MMOARPG) olacak ve Diablo II ile Diablo III arasında yer alan Worldstone'un yıkılmasından birkaç yıl sonra gerçekleşecek bir hikayeye sahip olacak.



Yeni ve eski oyuncular, daha önce hiç görülmemiş topraklar, zindanlar ve daha pek çok yeni özellik sayesinde oyunda beğenecek bir şey bulabilecekler. Gösterilenden yola çıkarak, grafikler ve sinematiklerin de oldukça güzel gözüktüğü söylenebilir. En önemlisi Blizzard, hassas kontroller olduğunu düşündüğü şeyleri inşa ederek mükemmel bir deneyim sağlama çabasına odaklanmış durumda. Oyuncular, barbar (barbarian), keşiş (monk), büyücü (wizard), kutsal savaşçı (crusader), iblis avcısı (demon hunter) ve hatta ölüm büyücüsünü (necromancer) içeren çok çeşitli karakterleri seçebilecekler.



Oyunun henüz kesin bir çıkış tarihi yok, ancak Blizzard, oyunla ilgili haberleri ve güncellemeleri almak ve gelecekteki beta testlerine katılabilmek için hayranlarını Battle.net veya Apple App Store ve Google Play Store'da ön kayıt yapmaya teşvik ediyor. Ayrıca oyuncular "özel oyun içi ödüller" kazanabilecekler.



Kaynak: chip



