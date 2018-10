Sezonun ilk DPC etkinliği olan DreamLeague Season 10 Minor'da birçok şey üst üste gelişti ve sonuç olarak Danil "Dendi" Ishutin yine eski takımı Natus Vincere'a karşı maça çıkmak zorunda kaldı.





Anas "MagE-" Hirzallah, Team Lithium'un mid oyuncusu vize sorunları nedeniyle turnuvaya katılamadı. Ayrıca Team Lithium, DreamLeague Season 10 için Vega Squadron ile anlaştı ve onların kadrosunda turnuvaya katıldı.









Our first match at DreamLeague Season 10 will start 13:30 CET

Vega Squadron will face Natus Vincere!#OnlyVega #Dota2 #DreamLeagueS10 pic.twitter.com/zQ6J53x87S



— Vega Squadron (@VegaSquadron) 29 Ekim 2018