Dendi yine Natus Vincere'a karşı!

Dendi vs Na'vi Round 2

Sezonun ilk DPC etkinliği olan DreamLeague Season 10 Minor'da birçok şey üst üste gelişti ve sonuç olarak Danil "Dendi" Ishutin yine eski takımı Natus Vincere'a karşı maça çıkmak zorunda kaldı.

Anas "MagE-" Hirzallah, Team Lithium'un mid oyuncusu vize sorunları nedeniyle turnuvaya katılamadı. Ayrıca Team Lithium, DreamLeague Season 10 için Vega Squadron ile anlaştı ve onların kadrosunda turnuvaya katıldı.




Vega ise MagE-'in yerine Dendi ile anlaştı ve bu görsel ile bunu duyurdu. Yeni DPC kurallarına göre ise Standin oynattıkları için %40 daha az DPC Puanı kazanma cezasına mahkum kaldılar.


Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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