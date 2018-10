Dendi, Navi'ye karşı oynadı!

Danil "Dendi" Ishutin, yıllarca Navi'nin yüzü oldu, ilk The International şampiyonu oldu, takım zor zamanlar yaşadı o yine de Navi'yi terketmedi.



Fakat bu sezon artık ayrılması gerekti ve Navi'den ayrıldı. Başka bir takıma henüz girmedi. Bununla beraber Midone, Maincast Autumn Brawl'da Team Secret'ta olamayıp dinleneceğini söyledi.





#SecretDota is heading home after winning the @PVPEsports Championship and will be competing in the @dota2mc Autumn Brawl later this week.@midonedota2 will be resting in SEA for this one, so @CLEMENTINATOR is dialing up a friend... pic.twitter.com/xzDendIlqV



— Team Secret (@teamsecret) 8 Ekim 2018