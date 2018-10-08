Dendi, Navi'ye karşı oynadı!



Danil "Dendi" Ishutin, yıllarca Navi'nin yüzü oldu, ilk The International şampiyonu oldu, takım zor zamanlar yaşadı o yine de Navi'yi terketmedi.



Fakat bu sezon artık ayrılması gerekti ve Navi'den ayrıldı. Başka bir takıma henüz girmedi. Bununla beraber Midone, Maincast Autumn Brawl'da Team Secret'ta olamayıp dinleneceğini söyledi.





#SecretDota is heading home after winning the @PVPEsports Championship and will be competing in the @dota2mc Autumn Brawl later this week.@midonedota2 will be resting in SEA for this one, so @CLEMENTINATOR is dialing up a friend... pic.twitter.com/xzDendIlqV



— Team Secret (@teamsecret) 8 Ekim 2018





Clement "Puppey" Ivanov ise Team Secret'ın söylediğine göre Mid için "eski bir arkadaşıyla" anlaştı.





We welcome @DendiBoss as our stand-in for #SecretDota this week.



You will be able to catch him and the rest of #SecretDota playing later in the @dota2mc Autumn Brawl Playoffs. #SecretFighting



https://t.co/r99sO2L3oJ pic.twitter.com/0s0siZQW1l



— Team Secret (@teamsecret) 9 Ekim 2018





Puppey'nin anlaştığı isim ise tabi ki Dendi'den başkası değildi. Böylece iki eski Navi oyuncusu, Dota 2'nin iki ikon ismi, ilk şampiyonlarımız tekrar buluştular fakat eski takımlarına karşılar.



İlk maçta Dendi ve Nisha'nın neredeyse hatasız oyunlarıyla Team Secret kontrollü bir win aldı. İkinci maçta ise maç 77. dakikaya kadar sürdü. Maç adeta Crystallize - MagicaL ve Nisha - Dendi ikililerinin karşılıklı savaşları halinde geçti ve sonunda kazanan taraf Navi olarak durumu 1-1 yaptı. Son maç ise tamamiyle Navi üstünlüğüyle geçti. Dakika 21'de 23-4 kill üstünlüğü kuran Navi, Secret'a dakika 21'de GG verdirerek maçı kazandı.



Navi yarıfinale çıkıp NoPangolier'in rakibi olurken akıllara cidden "Acaba problem Dendi miydi?" sorusu geliyor.



