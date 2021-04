Days Gone PC çıkış tarihi belli oldu

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit.

CPU : Intel Core i5-2500K @ 3.3GHz veya AMD FX 6300 @ 3.5GHz.

RAM : 8 GB.

GPU : Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB).

DirectX : 11.

Depolama : 70GB.

Ek Notlar: Gerekli olmamasına rağmen, depolama için SSD önerilir.

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit.

CPU : Intel Core i7-4770K @ 3.5GHz veya Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz.

RAM : 16 GB.

GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB).

DirectX : 11.

Depolama : 70GB.Ek Notlar: Gerekli olmamasına rağmen, depolama için SSD önerilir.

Bend Studios tarafından geliştirilen Days Gone, PlayStation konsoluna özel olarak piyasaya çıktı. Oyunun ekibi geçtiğimiz ay PC sürümü için de bir geliştirme yapacaklarını duyurdu. Ancak tam bir tarih vermedi. Yayıncılığını üstlenen Sony, bugün yaptığı bir açıklamada oyunun bilgisayar sürümünün çıkış tarihini net olarak paylaştı. İşte Days Gone PC sürümü ile ilgili tüm detaylar:Bend Studios tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Days Gone, bir açık dünya aksiyon macera oyunu. Oyun içerisinde rakip olarak zombi orduları ve insan grupları yer alıyor. Tüm bu gruplara karşı yaşam mücadelesinin verildiği oyun, çıktığı ilk günden beri oynanmaya devam ediyor Konsol sahipleri 2019 yılında çıkış yapan Days Gone oyununu ilk elden deneyimledi. Şimdi ise sıra PC versiyonuna geldi.Sony Days Gone'ın PC sürümü için bir ilk bakış videosu yayınladı. Yayınladığı bu videoda grafik ve çevre detayları ön plana çıktı. Sony ve Bend Studios, oyunun 18 Mayıs'ta PC'de satışa sunulacağını duyurdu. Oyun şimdi Steam'de ve Epic Games Store'da 279 TL karşılığında ön sipariş verilebilir durumda.Yayınlanan fragman videosunu aşağıdan görebilirsiniz:Detayları, Days Gone'un PC sürümüne kısa bir bakış sunan yeni bir fragman ortaya koydu. Ancak Sony, oyunun PC versiyonu için henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı.Oyunun PC sürümü için yayınlanan sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz: