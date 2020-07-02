Cyberpunk 2077'den büyük sızıntı!

Cyberpunk 2077'den büyük bir sızıntı yaşandı. Oyunun ertelenme haberlerinden sonra sessizliğe gömülen oyundan yeni sızıntı uzun bir aradan sonra geldi.

Cyberpunk 2077'den büyük bir sızıntı yaşandı. Oyunun ertelenme haberlerinden sonra sessizliğe gömülen oyundan yeni sızıntı uzun bir aradan sonra geldi.

Oyunun "Başarım" listesi sızdırıldı. Başarımlar oyunda spesifik görevleri, görev dizilerini ya da belirli hareketleri gerçekleştirdiğinizde size bunu bildirmek için verilir. Bazen bu başarımları toplamak oldukça zor olabilir.

Cyberpunk 2077 Başarım listesi sızdırıldı

Oyunun başarım listesi GoG Galaxy uygulamasında bulunuyordu, bu uygulama üzerindeki başarımların listesi Twitter'da sızdırıldı. Bilmeyenler için GoG, CD Projekt Red'e ait bir dijital oyun platformudur. CD Projekt Red'in Küresel Topluluk Lideri Marcin Momot, Twitter'daki sızıntıları kabul etti.

Sızan başarımlar oyunla ilgili bilgiler barındıracağından dolayı spoiler yemek istemeyen okurlarımız haberin geri kalan kısmına bakmayabilirler.

Cyberpunk 2077 Tam Kupa Listesi

Platinum

Cyberpunk 2077'de diğer tüm başarımları kazanın.

City Lights

Şehir Merkezindeki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.

Full Body Conversion

Her sisteme ve vücut kısmına en az bir implant takın.

Right Back At Ya

Size el bombası atan bir düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.

The Wandering Fool

Tüm tarot grafitilerini bulun.

Autojock

Satın alınabilecek tüm araçları satın alın.

Frequent Flyer

Tüm hızlı seyahat veri şartlarını bulun.

Gun Fu

Yakın dövüşte bir tabanca ile 3 düşmanı hızlı bir şekilde öldürün veya etkisiz hale getirin.

Gunslinger

Bir düşman el bombasını havadayken tabanca ile vurun.

Master Crafter

3 Efsanevi eşya yap.

I Am The Law

Tüm Cyberpsycho Sightings'i tamamlayın.

Mean Streets

Heywood'daki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.

Little Tokyo

Westbrook'taki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.

Christmas Tree Attack

En az 3 arka plan programı yüklenmiş olarak bir İhlal Protokolünü tamamlayın.

The Quick and the Dead

Zaman yavaşladığında 50 düşmanı öldür ya da etkisiz hale getir.

Must Be Rats

Dikkat çekmeden düşmanların "Dikkatini Dağıtma" saldırısını 30 kez tekrarlayın.

Breathtaking

Bir zamanlar Johnny Silverhand'a ait olan tüm eşyaları toplayın.

The Wasteland

Badlands'deki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.

Daemon In The Shell

Bir "Detonate Grenade" hızlı saldırı ile 3 düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.

Stanislavski's Method

V'nin yaşam tarzıyla ilgili bir diyalog seçeneğini 10 kez kullanın.

Ten out of Ten

Herhangi bir beceride maksimum seviyeye ulaşın.

Rough Landing

Berserk siber yazılımı etkinken, 2 düşmanı öldürmek veya etkisiz hale getirmek için bir Süper Kahraman İnişi gerçekleştirin.

The World

Ana hikayeyi tamamlayın.

Greetings from Pacifica!

Pacifica'daki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Karışmalarını tamamlayın.

The Jungle

Santo Domingo'daki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.

True Soldier

Menzilli silahlar kullanarak 300 düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.

True Warrior

Yakın dövüş silahlarını kullanarak 100 düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.

Two Heads, One Bullet

Keskin nişancı tüfeğinden atılan tek bir kurşun ile 2 düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.

V for Vendetta

Kendinizi İkinci Kalp ile canlandırdıktan sonra, sizi öldüren düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.

It's Elementary

Watson'da tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Karışıklıklarını tamamlayın.

Legend of the Afterlife

Maksimum Street Cred'e ulaşın.

Kaynak: shiftdelete

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