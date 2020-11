Cyberpunk 2077'den büyük sızıntı!

Cyberpunk 2077'den büyük bir sızıntı yaşandı. Oyunun ertelenme haberlerinden sonra sessizliğe gömülen oyundan yeni sızıntı uzun bir aradan sonra geldi.



Oyunun "Başarım" listesi sızdırıldı. Başarımlar oyunda spesifik görevleri, görev dizilerini ya da belirli hareketleri gerçekleştirdiğinizde size bunu bildirmek için verilir. Bazen bu başarımları toplamak oldukça zor olabilir.



Cyberpunk 2077 Başarım listesi sızdırıldı



Oyunun başarım listesi GoG Galaxy uygulamasında bulunuyordu, bu uygulama üzerindeki başarımların listesi Twitter'da sızdırıldı. Bilmeyenler için GoG, CD Projekt Red'e ait bir dijital oyun platformudur. CD Projekt Red'in Küresel Topluluk Lideri Marcin Momot, Twitter'daki sızıntıları kabul etti.



Sızan başarımlar oyunla ilgili bilgiler barındıracağından dolayı spoiler yemek istemeyen okurlarımız haberin geri kalan kısmına bakmayabilirler.



Cyberpunk 2077 Tam Kupa Listesi



Platinum



Cyberpunk 2077'de diğer tüm başarımları kazanın.



City Lights



Şehir Merkezindeki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.



Full Body Conversion



Her sisteme ve vücut kısmına en az bir implant takın.



Right Back At Ya



Size el bombası atan bir düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.



The Wandering Fool



Tüm tarot grafitilerini bulun.



Autojock



Satın alınabilecek tüm araçları satın alın.



Frequent Flyer



Tüm hızlı seyahat veri şartlarını bulun.



Gun Fu



Yakın dövüşte bir tabanca ile 3 düşmanı hızlı bir şekilde öldürün veya etkisiz hale getirin.



Gunslinger



Bir düşman el bombasını havadayken tabanca ile vurun.



Master Crafter



3 Efsanevi eşya yap.



I Am The Law



Tüm Cyberpsycho Sightings'i tamamlayın.



Mean Streets



Heywood'daki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.



Little Tokyo



Westbrook'taki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.



Christmas Tree Attack



En az 3 arka plan programı yüklenmiş olarak bir İhlal Protokolünü tamamlayın.



The Quick and the Dead



Zaman yavaşladığında 50 düşmanı öldür ya da etkisiz hale getir.



Must Be Rats



Dikkat çekmeden düşmanların "Dikkatini Dağıtma" saldırısını 30 kez tekrarlayın.



Breathtaking



Bir zamanlar Johnny Silverhand'a ait olan tüm eşyaları toplayın.



The Wasteland



Badlands'deki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.



Daemon In The Shell



Bir "Detonate Grenade" hızlı saldırı ile 3 düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.



Stanislavski's Method



V'nin yaşam tarzıyla ilgili bir diyalog seçeneğini 10 kez kullanın.



Ten out of Ten



Herhangi bir beceride maksimum seviyeye ulaşın.



Rough Landing



Berserk siber yazılımı etkinken, 2 düşmanı öldürmek veya etkisiz hale getirmek için bir Süper Kahraman İnişi gerçekleştirin.



The World



Ana hikayeyi tamamlayın.



Greetings from Pacifica!



Pacifica'daki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Karışmalarını tamamlayın.



The Jungle



Santo Domingo'daki tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Koşuşturmalarını tamamlayın.



True Soldier



Menzilli silahlar kullanarak 300 düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.



True Warrior



Yakın dövüş silahlarını kullanarak 100 düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.



Two Heads, One Bullet



Keskin nişancı tüfeğinden atılan tek bir kurşun ile 2 düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.



V for Vendetta



Kendinizi İkinci Kalp ile canlandırdıktan sonra, sizi öldüren düşmanı öldürün veya etkisiz hale getirin.



It's Elementary



Watson'da tüm gösterileri ve NCPD Tarayıcı Karışıklıklarını tamamlayın.



Legend of the Afterlife



Maksimum Street Cred'e ulaşın.



