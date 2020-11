Cyberpunk 2077 yeni oynanış görüntüleri yayınlandı. Oyun, Xbox Series X ve Xbox One X üzerinde çalıştırılıyor ve görüntülerde iki konsol oynanışı arasında geçiş yapılıyor.



Cyberpunk 2077 Xbox Series X ve Xbox One X'de oldukça iyi görünüyor



İlk kısımda sokakta yürürken başlıyoruz. Sokak oldukça güzel görünüyor. Fakat karşıdaki mavi apartmanın kaplamasında bir sıkıntı var sanırım, çünkü her katın kaplaması aynı duruyor. Mavi kısmın ortalarında betonun kendisi görünüyor ve kaplama tüm binada aynı duruyor. Sokağı döndükten sonra arabamızı görebiliyoruz. Videoda biraz ileriye gidince araç sürüş kısmını da görebiliyoruz. Umarız araç sürüş dinamikleri Watc Dogs gibi kötü olmaz. Bu oyunda araç sürüşü GTA V'deki kadar iyi olabilirse oyuncuların gözünde değeri artacaktır.



Daha sonra asansörde Johnny Silverhand'i görebiliyoruz. Johnny Silverhand'i Keanu Reeves canlandırıyor. Oyunun önceki versiyonlarında Johnny Silverhand, Keanu Reeves'e çok fazla benzemiyordu ama oyunun şu anki sürümünde gayet iyi benziyor. Videoda çatışma anlarını da görüyoruz ve oldukça iyi duruyor. Xbox Series X ve Xbox One X geçişleri pek anlaşılmıyor. Büyük ihtimalle çözünürlük ve fps değerlerinde bir değişiklik oluyor.



Kaynak: shiftdelete