Cyberpunk 2077 tüm özel içeriğin kapılarını açıyor

Piyasaya sürüldüğünden itibaren Cyberpunk 2077'nin üçüncü parti aracılığı ile oynanmasına izin veren birçok modu bulunuyordu. Ancak artık resmi araçların yayınlanması ile birlikte özel görev içeriğine, varlık değişimlerine ve daha fazlasına olanak sağlayacak.



Ayrıca CD Projekt Red araç setinin oyunla birlikte güncelleneceğini, yani mod uyumluluğu gibi sorunların olmayacağını da ifade ediyor.



Resmi modlama araçları, Cyberpunk 2077'nin en acil kararlılık, performans ve komut dosyası sorunlarından bazılarını ele almayı amaçlayan ilk büyük yaması 1.1'nin hemen ardından geliyor.



Aynı zamanda yama 1.1, bazı oyunculara yardımcı olsa da, bazı oyuncularda yanlışlıkla ana hikayede ilerlemenizi durdurabilecek yeni bir oyun bozan hataya sebep olabiliyor. Bu olumsuzluğun farkında olan geliştirici firmanın uygun bir düzeltme yayınlaması bekleniyor. Yama 1.1'den sonra Cyberpunk 2077'nin alacağı yeni büyük yamanın Şubat ayında sunulması bekleniyor.



Ek olarak 1.1 güncellemesi ile başarılı olamayan Cyberpunk 2077'i 5.5 GB büyüklüğündeki güncelleme ile performans sorunlarını çözmeyi hedefliyordu. Güncelleme genel olarak oyun deneyimini iyileştirse de bir takım eksiklikleri gideremedi. Ayrıca yayınlanan yeni güncellemeye rağmen PlayStation 4 kullanıcılarının hala çökme sorunu yaşadıkları bildiriliyor. Yeni yama, çökme sorunun yanı sıra hikaye tarafındaki problemler ile de gerçek bir kararlılık sağlayamdı.



İlk büyük güncellemeni. yama notlarında hikaye görevlerinde birçok hatanın düzeltildiği söyleniyor ancak mevcut bir görevde hata meydana geliyor.



"Down on the Street" isimli bir görevde normal şartlarda ana karakterin Takemura'dan bir çağrı alması gerekiyor. Ancak alınan çağrı cevapladıktan sonra Takemura telefonda hiçbir şey söylemediğinden ötürü senaryo devam etmiyor.



İddialara göre birçok oyuncu bu görevi geçemedi ve senaryoyu ilerletemedi. Şu an için resmi kanaldan bu hata için bir yama yayınlanmadı. Ancak geliştirici firmanın yakın zamanda bu hata özelinde bir güncelleme yayınlanmasının beklendiğini belirtelim.



Kaynak: ShiftDelete