Cyberpunk 2077, PS 5 İçin bağımsız olarak piyasaya sürülebilir

Oyunseverlerin yıllardır büyük bir heyecanla bekledikleri Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncular, bu oyunun ilk olarak PlayStation 4 için çıkacağını düşünürken, oyunun PlayStation 5 için de doğrudan piyasaya sürüleceğini düşündürten bir olay yaşandı. Reddit üzerinden servis edilen olay hem PlayStation 5'i hem de Cyberpunk 2077'yi bekleyen oyuncuları heyecanlandırdı.



CD Projekt RED, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda oyunun önce PlayStation 4 için piyasaya sürüleceğini, 2021 yılı içerisinde de PlayStation 5 için ücretsiz yükseltme imkanı sunulacağını açıklamıştı. Ancak Avrupa'da bir teknoloji mağazasının önüne asılan pankart, oyunun muhtemelen lansmanla birlikte PlayStation 5 için de bağımsız olarak piyasaya sürüleceğini gösteriyor.



İşte bir mağazaya asılan o Cyberpunk 2077 pankartı



Yukarıdaki pankart, Cyberpunk 2077'nin ikonikleşmiş bir görüntüsünü içeriyor. Bu görselin üzerindeki yazılarda ise oyunun 19 Kasım'da piyasaya sürüleceğini, Xbox One, PlayStation 4, PC ve Google Stadia için de oynanabilir olacağını gözler önüne seriyor. Ancak bu ibarelerin hemen altında daha küçük puntolarla yazılmış bir ibare daha görüyoruz. Bu ibarede, "Plays great also on Xbox Series X and PS5" yani "PlayStation 5 ve Xbox Series X'te de harika oynanıyor." yazıyor.



Anlaşılan o ki CD Projekt RED, oyuncuların PlayStation 5 ya da Xbox Series X için Cyberpunk 2077'yi beklemelerini istemiyor. Ancak bugüne dek yapılan tanıtımlarda bu oyunu hiçbir zaman, yeni nesil oyun konsollarında görme imkanımız olmamıştı. Şirket, önümüzdeki günlerde Xbox Series X ya da PlayStation 5'de oynanan Cyberpunk 2077'yi gösterebilir gibi görünüyor.



KAYNAK: webtekno