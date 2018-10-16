cs_summit 3 duyuruldu!



Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons

CS:GO'nun şüphesiz en renkli turnuvalarından olan cs_summit'lerin bir yenisi duyuruldu! 8 ay sonra müthiş eğlencesiyle cs_summit 3, 1-4 Kasım tarihleri arasında tamamen bir öncekiyle aynı formatla bizlerle olacak. Los Angeles'ta $150.000 ödül havuzuyla gerçekleşecek olan turnuva, ikili eliminasyon sistemiyle BO3 maçlar halinde 8 takım arasında gerçekleşecek. Büyük final ise 5 harita üzerinden oynanacak.Şubat ayında gerçekleşen cs_summit 2'de hatırlanacağı üzere aynı ödül havuzundan aslan payını Team Liquid, finalde Cloud9'ı 3-2 mağlup ederek almıştı. Üstelik Lower Bracket'tan gelmesi dolayısıyla Liquid, finale 1-0 geride başlamıştı. Yeni turnuvada da büyük final formatının bu şekilde olacağını ekleyelim.Cs_summit 3'te boy gösterecek takımlar ise şu şekilde oldu:⦁ G2⦁ BIG⦁ Heroic⦁ Complexity Gaming⦁ Kinguin⦁ NRG⦁ Ghost⦁ OpTic GamingTurnuva organizatörü Beyond the Summit, cs_summit 3'ü şu Tweet ile duyurdu: