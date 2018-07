CS GO Ne Kadar Yer Kaplıyor?, CS GO Steam'de Ne Kadar?

CS GO'ya yeni başlayacaklar için bilgisayarınızda nasıl daha sağlıklı yükleme yapacağınıza dair önemli detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...CS GO oyuncularının oyunu tercih ederken bazı bilgilere rahatlıkla ulaşması gerekiyor. Bu bilgilerden ve sorulardan biri de CS GO Kaç GB Yer Kaplıyor olmaktadır. Öncelikle bu oyunun piyasaya çıktığı ilk günden beri milyonlarca kişi tarafından indirildiğini ve oynanmaya başladığını söyleyebiliriz. Rekabete dayalı bir FPS oyunu olan cs go, bilgisayardaki depolama alanınıza göre indirilebilmektedir. Yazımızın devamında bu konuyla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde sunuyor olacağız.CS GO indirebilmek için depolama alanının yanı sıra kolay indirme yöntemlerini de bilmeniz gerekiyor .Öncelikle 17.6 GB boyutu olan cs go'nun başarılı bir şekilde indirilebilmesi için internet hızınızın yüksek olması gerekiyor. Çünkü bu konuda pek çok platformda farklı farklı bilgiler olsa da 15 gb'lik oyunu indirebilmek adına öncelikle sabah ya da gece saatlerinde indirim işlemine başlamanız gerekiyor. Buna ek olarak oyunun 24 TL karşılığında steam üzerinden satın alındığını unutmayın.CS GO Kaç GB Yer Kaplıyor sorunun yanıtı 17.6 gb olarak verilmektedir. Buna ek olarak 2017 yılından sonra bu alana ihtiyaç duyan oyunun genel indirme süresi 3 buçuk saattir. Ancak bu durum internet hızına göre değişmektedir Örneğin 10 mbit internet hızınız var ise 3 buçuk saatte, 20 mbit hızınız var ise 1 saat 45 dakika ve 50 mbit hızınız var ise 40 dakika gibi bir sürede oyunu başarıyla indirebilirsiniz. Oyunu sorunsuz olarak kurmak için ise bilgisayarınızdaki depolama alanının 20 gb olması gerekmektedir. Bazı platformlarda 15 gb gibi bir bilgi karşınıza çıkabilir ancak net olarak 17.6 gb'lik yer kapladığı ve bu yüzden en az 20 gb'lık boş alanınızın olması gerekecektir.Sınırlı internet kullanıcıları CS GO Kaç GB Yer Kaplıyor sorusuyla beraber ne kadarlık kota harcadığına dair sorularını aktarmaya devam etmektedir. Bu konuda yaptığımız araştırmaları aktaracak olursak, 1 saat kadar devam ettiğiniz cs go oyunu için 120 mb'lık bir kullanım yapılmaktadır. Aslında oyunun süresi arttıkça harcayacağınız kota da aynı şekilde artacaktır. 1.5 saat süren bir oyunun ardından 150 mb gibi bir kotanın harcandığını aktarabiliriz. Yani kota konusunda ciddi bir harcamanın olmadığını söylemek doğru olacaktır.CS GO oyunu bildiğiniz üzere çıktığı ilk günden beri sürekli indirilmekte ve kullanıcı sayısını artırabilmektedir. Standart satış ücreti 24 TL olan CS GO, indirimli haftalarda 16 TL'ye kadar düşebilmektedir. Satın aldıktan sonra rahatlıkla kurarak oynayabileceğiniz bu oyunla ilgili CS GO Kaç GB Yer Kaplıyor sorusunu artık sormanıza gerek yok. Bilgisayarınızda 20 gb'lik boş alanın olması yeterlidir. Oyunu rahatlıkla kurabiliyor ve anında oyuna başlayabiliyorsunuz. Buna ek olarak FPS konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü cs go bir FPS oyunudur ve oyuncular çoğu zaman bu konuyla ilgili şik,yetlerini dile getirebilmektedir. Aslında bu tür şik,yetler tamamen kullanıcıların tercih ettiği internetten dolayıdır. Yani oyunun kendi kendine FPS'ye müdahale etme gibi bir seçeneği yoktur.Her oyuncu cs go için sistem gereksinimlerini bilmelidir. Windows kullanıcıları bu konuda Windows'un Vista/XP/10/8 ve 7 sürümünü kullanabilir. İşlemci olarak Inter Core'nin tercih edilmesi önemlidir. RAM konusunda 2 GB kullanılabilir ancak tavsiye edilen 4 GB'dir. CS GO Kaç GB Yer Kaplıyor ile beraber ekran kartının 2 gb olması öneriliyor. Son olarak directX sürümünün de en az 9 olması yeterlidir