CS:GO kapandı mı? CS 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023?

Oyun dünyasının popüler FPS oyunlarından CS:GO tarihin tozlu raflarına karıştı. CS 2 çıktı mı? sorusu da milyonlarca oyun sever tarafından araştırılan konular arasına girdi. Valve, 11 yıl önce 21 Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürdüğü CS:GO'yu envanterden kaldırmak için düğmeye bastı. Geçtiğimiz aylarda beta sürümüyle çıkarılan CS 2 de CS:GO'nun yerine aldı. Birçok oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CS:GO'ya veda etti. Peki, CS:GO kapandı mı, bitti mi?

CS:GO KAPANDI MI? CS 2 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?



Saatler 27 Eylül 2023 akşam 9:30 u gösterdiğinde 11 yıllık macera sona erdi.



CS2, CS:GO'nun yerine geçecek ve yeni bir oyun motoru kullanacak. CS:GO'nun oyun motoru olan Source, 2004 yılında piyasaya sürülmüş ve artık güncelliğini yitirmişti. CS2, Source 2 motorunu kullanacak ve bu sayede daha iyi grafikler, performans ve yeni özellikler sunacak.



CS:GO, 11 yıl boyunca popülerliğini koruyan ve e-spor dünyasında önemli bir yere sahip olan bir oyundu. Oyunun kapanması, hayranları için bir hayal kırıklığı olsa da, CS2'nin yeni özellikler ve iyileştirmeler sunacağı ve CS:GO'nun mirasını devam ettireceğini söyleyebiliriz.



CS:GO'nun kapanacağına dair işaretler

Oyunun kapanacağının sinyalleri CS:GO Resmi twitter hesabından gelmişti. İşte @CounterStrike twitter hesabındaki CS:GO'nun kapanacağına dair işaretler.



Son Günün Şafağı



Önce twitter hesabının kapak fotoğrafı değişti. Dawn of The Final Day yazısı tam olarak şu anlama geliyordu: Son Günün Şafağı



Yeni Bir Günün Şafağı



Ardından 27 Eylül 2023 akşam saatlerinde şu kapak fotoğrafı ile değiştirildi. Dawn of A New Day: Yeni Bir Günün Şafağı



Tabi ki bu kapak fotoğrafı da CS2'nin resmi olarak yayınlanmasına saatler kaldığı anlamına geliyordu.



Bu uyarıların ve paylaşılan bilgilerin ardından son CS:GO rekabetçi maçlarımızı oynadık.



CS:GO Sunucuları Kapatıldı



Ardından saatler 27 Eylül 2023 akşam 9:30 u gösterdiğinde 11 yıllık macera sona ermişti..



Cs:go ya girmeye çalıştığımızda ise şu ekranla karşılaştık:



Oyunu açtığımızda üst tarafta CS:GO ağına bağlanıyor uyarısını gördük ardından oyun bulmaya çalıştığımızda ise gördüğünüz gibi, çevrimiçi oyuncu sayısı, maç arayan oyuncu sayısı ve çevrimiçi sunucu sayısı 0 dı.



CS:GO ya 2015 de başlamış ve binlerce saat vermiş bizler olarak da hüzünlü anlar yaşadık. Evet binlerce saat



CS:GO Neden Kapandı?



CS:GO'nun kapanmasının temel nedenleri şunlardır:



Oyunun yaşı: CS:GO, 2012 yılında piyasaya sürülmüş ve 11 yıl boyunca popülerliğini korudu. Ancak, oyunun motoru ve grafikleri artık güncelliğini yitirmişti.



CS2'nin geliştirilmesi: Valve, 2020 yılından beri CS2 üzerinde çalışıyordu. Oyun, yeni bir oyun motoru, grafikler ve özellikler sunacak.



CS2'nin Özellikleri



CS2'nin şu özellikleri sunacağı biliniyor:



Gelişmiş rekabetçi mod: CS2'nin rekabetçi modu, daha iyi bir deneyim sunacak.



Yeni oyun motoru: Source 2, daha gelişmiş grafikler, fizik ve performans sağlayacak.



Yeni haritalar: CS2, yeni haritalar ve mevcut haritalar için yeni görseller içerecek.



Yeni oyun modları: CS2, yeni oyun modları ve mevcut oyun modları için yeni mekanikler içerecek.



Elveda CS:GO Elveda



CS:GO, sadece bir oyundan daha fazlasıydı. Arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirdiğimiz, birlikte heyecan yaşadığımız, birlikte rekabet ettiğimiz bir yer oldu. Oyunda yaşadığımız güzel anılar, hafızalarımızda sonsuza kadar yaşayacak.



CS:GO'nun kapanması, oyunun hayranları için üzücü bir haber olsa da, oyunun mirası sonsuza kadar yaşayacak. CS:GO, e-spor dünyasının en önemli oyunlarından biri olarak tarihe geçecek.



CS:GO'ya veda ederken, oyunun geliştiricilerine, e-sporculara ve tüm oyuncularına teşekkür etmek istiyorum. Oyunun bu kadar başarılı olmasına vesile olan herkese minnettarım.



Güle güle CS:GO, seni asla unutmayacağız.



CS:GO'ya veda ederken, bu güzel anıların hep bizimle kalması dileğiyle.



Kaynak: Debboyy