CS:GO kapandı mı? CS 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023?
2012 yılında piyasaya sürülen ve 11 yıl boyunca popülerliğini koruyan ve dünyanın en popüler çevrimiçi çok oyunculu oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), 27 Eylül 2023 tarihinde kapatıldı. Oyunun kapanmasının nedeni, Valve'ın yeni bir CS oyunu olan CS2'yi piyasaya sürmesiydi. Peki, CS:GO kapandı mı? CS 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023?
Oyun dünyasının popüler FPS oyunlarından CS:GO tarihin tozlu raflarına karıştı. CS 2 çıktı mı? sorusu da milyonlarca oyun sever tarafından araştırılan konular arasına girdi. Valve, 11 yıl önce 21 Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürdüğü CS:GO'yu envanterden kaldırmak için düğmeye bastı. Geçtiğimiz aylarda beta sürümüyle çıkarılan CS 2 de CS:GO'nun yerine aldı. Birçok oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CS:GO'ya veda etti. Peki, CS:GO kapandı mı, bitti mi?
CS:GO KAPANDI MI? CS 2 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?
Saatler 27 Eylül 2023 akşam 9:30 u gösterdiğinde 11 yıllık macera sona erdi.
CS:GO'nun tam olarak kapatılma tarihi: 27 Eylül 2023 saat 21:30 civarında CS:GO sunucuları kapatıldı.
CS2, CS:GO'nun yerine geçecek ve yeni bir oyun motoru kullanacak. CS:GO'nun oyun motoru olan Source, 2004 yılında piyasaya sürülmüş ve artık güncelliğini yitirmişti. CS2, Source 2 motorunu kullanacak ve bu sayede daha iyi grafikler, performans ve yeni özellikler sunacak.
CS:GO, 11 yıl boyunca popülerliğini koruyan ve e-spor dünyasında önemli bir yere sahip olan bir oyundu. Oyunun kapanması, hayranları için bir hayal kırıklığı olsa da, CS2'nin yeni özellikler ve iyileştirmeler sunacağı ve CS:GO'nun mirasını devam ettireceğini söyleyebiliriz.
CS:GO'nun kapanacağına dair işaretler
Oyunun kapanacağının sinyalleri CS:GO Resmi twitter hesabından gelmişti. İşte @CounterStrike twitter hesabındaki CS:GO'nun kapanacağına dair işaretler.
Son Günün Şafağı
Önce twitter hesabının kapak fotoğrafı değişti. Dawn of The Final Day yazısı tam olarak şu anlama geliyordu: Son Günün Şafağı
Yeni Bir Günün Şafağı
Ardından 27 Eylül 2023 akşam saatlerinde şu kapak fotoğrafı ile değiştirildi. Dawn of A New Day: Yeni Bir Günün Şafağı
Tabi ki bu kapak fotoğrafı da CS2'nin resmi olarak yayınlanmasına saatler kaldığı anlamına geliyordu.
Bu uyarıların ve paylaşılan bilgilerin ardından son CS:GO rekabetçi maçlarımızı oynadık.
CS:GO Sunucuları Kapatıldı
Ardından saatler 27 Eylül 2023 akşam 9:30 u gösterdiğinde 11 yıllık macera sona ermişti..
CS:GO'nun tam olarak kapatılma tarihi: 27 Eylül 2023 saat 21:30 civarında CS:GO sunucuları kapatıldı.
Cs:go ya girmeye çalıştığımızda ise şu ekranla karşılaştık:
Oyunu açtığımızda üst tarafta CS:GO ağına bağlanıyor… uyarısını gördük ardından oyun bulmaya çalıştığımızda ise gördüğünüz gibi, çevrimiçi oyuncu sayısı, maç arayan oyuncu sayısı ve çevrimiçi sunucu sayısı 0 dı.
CS:GO ya 2015 de başlamış ve binlerce saat vermiş bizler olarak da hüzünlü anlar yaşadık. Evet binlerce saat…
CS:GO Neden Kapandı?
CS:GO'nun kapanmasının temel nedenleri şunlardır:
Oyunun yaşı: CS:GO, 2012 yılında piyasaya sürülmüş ve 11 yıl boyunca popülerliğini korudu. Ancak, oyunun motoru ve grafikleri artık güncelliğini yitirmişti.
CS2'nin geliştirilmesi: Valve, 2020 yılından beri CS2 üzerinde çalışıyordu. Oyun, yeni bir oyun motoru, grafikler ve özellikler sunacak.
CS2'nin Özellikleri
CS2'nin şu özellikleri sunacağı biliniyor:
Gelişmiş rekabetçi mod: CS2'nin rekabetçi modu, daha iyi bir deneyim sunacak.
Yeni oyun motoru: Source 2, daha gelişmiş grafikler, fizik ve performans sağlayacak.
Yeni haritalar: CS2, yeni haritalar ve mevcut haritalar için yeni görseller içerecek.
Yeni oyun modları: CS2, yeni oyun modları ve mevcut oyun modları için yeni mekanikler içerecek.
Elveda CS:GO Elveda…
CS:GO, sadece bir oyundan daha fazlasıydı. Arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirdiğimiz, birlikte heyecan yaşadığımız, birlikte rekabet ettiğimiz bir yer oldu. Oyunda yaşadığımız güzel anılar, hafızalarımızda sonsuza kadar yaşayacak.
CS:GO'nun kapanması, oyunun hayranları için üzücü bir haber olsa da, oyunun mirası sonsuza kadar yaşayacak. CS:GO, e-spor dünyasının en önemli oyunlarından biri olarak tarihe geçecek.
CS:GO'ya veda ederken, oyunun geliştiricilerine, e-sporculara ve tüm oyuncularına teşekkür etmek istiyorum. Oyunun bu kadar başarılı olmasına vesile olan herkese minnettarım.
Güle güle CS:GO, seni asla unutmayacağız.
CS:GO'ya veda ederken, bu güzel anıların hep bizimle kalması dileğiyle.
Kaynak: Debboyy
CS:GO KAPANDI MI? CS 2 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?
Saatler 27 Eylül 2023 akşam 9:30 u gösterdiğinde 11 yıllık macera sona erdi.
CS:GO'nun tam olarak kapatılma tarihi: 27 Eylül 2023 saat 21:30 civarında CS:GO sunucuları kapatıldı.
CS2, CS:GO'nun yerine geçecek ve yeni bir oyun motoru kullanacak. CS:GO'nun oyun motoru olan Source, 2004 yılında piyasaya sürülmüş ve artık güncelliğini yitirmişti. CS2, Source 2 motorunu kullanacak ve bu sayede daha iyi grafikler, performans ve yeni özellikler sunacak.
CS:GO, 11 yıl boyunca popülerliğini koruyan ve e-spor dünyasında önemli bir yere sahip olan bir oyundu. Oyunun kapanması, hayranları için bir hayal kırıklığı olsa da, CS2'nin yeni özellikler ve iyileştirmeler sunacağı ve CS:GO'nun mirasını devam ettireceğini söyleyebiliriz.
CS:GO'nun kapanacağına dair işaretler
Oyunun kapanacağının sinyalleri CS:GO Resmi twitter hesabından gelmişti. İşte @CounterStrike twitter hesabındaki CS:GO'nun kapanacağına dair işaretler.
Son Günün Şafağı
Önce twitter hesabının kapak fotoğrafı değişti. Dawn of The Final Day yazısı tam olarak şu anlama geliyordu: Son Günün Şafağı
Yeni Bir Günün Şafağı
Ardından 27 Eylül 2023 akşam saatlerinde şu kapak fotoğrafı ile değiştirildi. Dawn of A New Day: Yeni Bir Günün Şafağı
Tabi ki bu kapak fotoğrafı da CS2'nin resmi olarak yayınlanmasına saatler kaldığı anlamına geliyordu.
Bu uyarıların ve paylaşılan bilgilerin ardından son CS:GO rekabetçi maçlarımızı oynadık.
CS:GO Sunucuları Kapatıldı
Ardından saatler 27 Eylül 2023 akşam 9:30 u gösterdiğinde 11 yıllık macera sona ermişti..
CS:GO'nun tam olarak kapatılma tarihi: 27 Eylül 2023 saat 21:30 civarında CS:GO sunucuları kapatıldı.
Cs:go ya girmeye çalıştığımızda ise şu ekranla karşılaştık:
Oyunu açtığımızda üst tarafta CS:GO ağına bağlanıyor… uyarısını gördük ardından oyun bulmaya çalıştığımızda ise gördüğünüz gibi, çevrimiçi oyuncu sayısı, maç arayan oyuncu sayısı ve çevrimiçi sunucu sayısı 0 dı.
CS:GO ya 2015 de başlamış ve binlerce saat vermiş bizler olarak da hüzünlü anlar yaşadık. Evet binlerce saat…
CS:GO Neden Kapandı?
CS:GO'nun kapanmasının temel nedenleri şunlardır:
Oyunun yaşı: CS:GO, 2012 yılında piyasaya sürülmüş ve 11 yıl boyunca popülerliğini korudu. Ancak, oyunun motoru ve grafikleri artık güncelliğini yitirmişti.
CS2'nin geliştirilmesi: Valve, 2020 yılından beri CS2 üzerinde çalışıyordu. Oyun, yeni bir oyun motoru, grafikler ve özellikler sunacak.
CS2'nin Özellikleri
CS2'nin şu özellikleri sunacağı biliniyor:
Gelişmiş rekabetçi mod: CS2'nin rekabetçi modu, daha iyi bir deneyim sunacak.
Yeni oyun motoru: Source 2, daha gelişmiş grafikler, fizik ve performans sağlayacak.
Yeni haritalar: CS2, yeni haritalar ve mevcut haritalar için yeni görseller içerecek.
Yeni oyun modları: CS2, yeni oyun modları ve mevcut oyun modları için yeni mekanikler içerecek.
Elveda CS:GO Elveda…
CS:GO, sadece bir oyundan daha fazlasıydı. Arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirdiğimiz, birlikte heyecan yaşadığımız, birlikte rekabet ettiğimiz bir yer oldu. Oyunda yaşadığımız güzel anılar, hafızalarımızda sonsuza kadar yaşayacak.
CS:GO'nun kapanması, oyunun hayranları için üzücü bir haber olsa da, oyunun mirası sonsuza kadar yaşayacak. CS:GO, e-spor dünyasının en önemli oyunlarından biri olarak tarihe geçecek.
CS:GO'ya veda ederken, oyunun geliştiricilerine, e-sporculara ve tüm oyuncularına teşekkür etmek istiyorum. Oyunun bu kadar başarılı olmasına vesile olan herkese minnettarım.
Güle güle CS:GO, seni asla unutmayacağız.
CS:GO'ya veda ederken, bu güzel anıların hep bizimle kalması dileğiyle.
Kaynak: Debboyy
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