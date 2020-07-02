CS:GO kapandı mı? CS 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023?

2012 yılında piyasaya sürülen ve 11 yıl boyunca popülerliğini koruyan ve dünyanın en popüler çevrimiçi çok oyunculu oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), 27 Eylül 2023 tarihinde kapatıldı. Oyunun kapanmasının nedeni, Valve'ın yeni bir CS oyunu olan CS2'yi piyasaya sürmesiydi. Peki, CS:GO kapandı mı? CS 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023?

Oyun dünyasının popüler FPS oyunlarından CS:GO tarihin tozlu raflarına karıştı. CS 2 çıktı mı? sorusu da milyonlarca oyun sever tarafından araştırılan konular arasına girdi. Valve, 11 yıl önce 21 Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürdüğü CS:GO'yu envanterden kaldırmak için düğmeye bastı. Geçtiğimiz aylarda beta sürümüyle çıkarılan CS 2 de CS:GO'nun yerine aldı. Birçok oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CS:GO'ya veda etti. Peki, CS:GO kapandı mı, bitti mi? 
CS:GO KAPANDI MI? CS 2 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK 2023?

 Saatler 27 Eylül 2023 akşam 9:30 u gösterdiğinde 11 yıllık macera sona erdi.

CS:GO'nun tam olarak kapatılma tarihi: 27 Eylül 2023 saat 21:30 civarında CS:GO sunucuları kapatıldı.

CS2, CS:GO'nun yerine geçecek ve yeni bir oyun motoru kullanacak. CS:GO'nun oyun motoru olan Source, 2004 yılında piyasaya sürülmüş ve artık güncelliğini yitirmişti. CS2, Source 2 motorunu kullanacak ve bu sayede daha iyi grafikler, performans ve yeni özellikler sunacak.

CS:GO, 11 yıl boyunca popülerliğini koruyan ve e-spor dünyasında önemli bir yere sahip olan bir oyundu. Oyunun kapanması, hayranları için bir hayal kırıklığı olsa da, CS2'nin yeni özellikler ve iyileştirmeler sunacağı ve CS:GO'nun mirasını devam ettireceğini söyleyebiliriz.

CS:GO'nun kapanacağına dair işaretler
Oyunun kapanacağının sinyalleri CS:GO Resmi twitter hesabından gelmişti. İşte @CounterStrike twitter hesabındaki CS:GO'nun kapanacağına dair işaretler.

Son Günün Şafağı

Önce twitter hesabının kapak fotoğrafı değişti. Dawn of The Final Day yazısı tam olarak şu anlama geliyordu: Son Günün Şafağı

Yeni Bir Günün Şafağı

Ardından 27 Eylül 2023 akşam saatlerinde şu kapak fotoğrafı ile değiştirildi. Dawn of A New Day: Yeni Bir Günün Şafağı

Tabi ki bu kapak fotoğrafı da CS2'nin resmi olarak yayınlanmasına saatler kaldığı anlamına geliyordu.

Bu uyarıların ve paylaşılan bilgilerin ardından son CS:GO rekabetçi maçlarımızı oynadık.

CS:GO Sunucuları Kapatıldı

Ardından saatler 27 Eylül 2023 akşam 9:30 u gösterdiğinde 11 yıllık macera sona ermişti..

CS:GO'nun tam olarak kapatılma tarihi: 27 Eylül 2023 saat 21:30 civarında CS:GO sunucuları kapatıldı.

Cs:go ya girmeye çalıştığımızda ise şu ekranla karşılaştık:

Oyunu açtığımızda üst tarafta CS:GO ağına bağlanıyor… uyarısını gördük ardından oyun bulmaya çalıştığımızda ise gördüğünüz gibi, çevrimiçi oyuncu sayısı, maç arayan oyuncu sayısı ve çevrimiçi sunucu sayısı 0 dı.

CS:GO ya 2015 de başlamış ve binlerce saat vermiş bizler olarak da hüzünlü anlar yaşadık. Evet binlerce saat…

CS:GO Neden Kapandı?

CS:GO'nun kapanmasının temel nedenleri şunlardır:

Oyunun yaşı: CS:GO, 2012 yılında piyasaya sürülmüş ve 11 yıl boyunca popülerliğini korudu. Ancak, oyunun motoru ve grafikleri artık güncelliğini yitirmişti.

CS2'nin geliştirilmesi: Valve, 2020 yılından beri CS2 üzerinde çalışıyordu. Oyun, yeni bir oyun motoru, grafikler ve özellikler sunacak.

CS2'nin Özellikleri

CS2'nin şu özellikleri sunacağı biliniyor:

Gelişmiş rekabetçi mod: CS2'nin rekabetçi modu, daha iyi bir deneyim sunacak.

Yeni oyun motoru: Source 2, daha gelişmiş grafikler, fizik ve performans sağlayacak.

Yeni haritalar: CS2, yeni haritalar ve mevcut haritalar için yeni görseller içerecek.

Yeni oyun modları: CS2, yeni oyun modları ve mevcut oyun modları için yeni mekanikler içerecek.

Elveda CS:GO Elveda…

CS:GO, sadece bir oyundan daha fazlasıydı. Arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirdiğimiz, birlikte heyecan yaşadığımız, birlikte rekabet ettiğimiz bir yer oldu. Oyunda yaşadığımız güzel anılar, hafızalarımızda sonsuza kadar yaşayacak.

CS:GO'nun kapanması, oyunun hayranları için üzücü bir haber olsa da, oyunun mirası sonsuza kadar yaşayacak. CS:GO, e-spor dünyasının en önemli oyunlarından biri olarak tarihe geçecek.

CS:GO'ya veda ederken, oyunun geliştiricilerine, e-sporculara ve tüm oyuncularına teşekkür etmek istiyorum. Oyunun bu kadar başarılı olmasına vesile olan herkese minnettarım.

Güle güle CS:GO, seni asla unutmayacağız.

CS:GO'ya veda ederken, bu güzel anıların hep bizimle kalması dileğiyle.

Kaynak: Debboyy

 Reklam 
Video Galeri
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Sporx Anasayfasına Dön