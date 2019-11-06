CS:GO Dust 2 haritasında futbol topuyla ilginç bir taktik geliştirildi

CS:GO, çıktığı zamandan beri güncellemelerle birlikte canlı tutulan, büyük kitlesiyle asla ölmeyen bir oyun. Koronavirüsün insanları evine tıktığı bu dönemde de her oyun gibi kitlesi gözle görülür biçimde artan oyunlardan bir tanesi.



Oyunun belki de en çok oynanan haritalarından biri olan Dust 2'deki futbol topu da hareket ettirilse de çoğu kişi tarafından kullanılmıyor. Strateji sadece düşman düşürmek için değil, fake giriş yapmak için de kullanılabiliyor. Topu flaş gibi kullanıp, kendisini gören bir AWP oyuncusuna panik vuruşu yaptırıp ardından rahat bir şekilde tünele girmeyi deneyebilirsiniz. Size karşı yapılırsa da topa vurmamaya dikkat edebilirsiniz.



Kaynak: PlayerBros



