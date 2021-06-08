CS:GO 8 Haziran 2021 güncelleme detayları yayınlandı

CS:GO 8 Haziran 2021 güncelleme detayları

Etkinlik panelindeki canlı maç bağlantıları düzeltildi.

Yapay zeka davranış ağaçlarında güncellemeler yapıldı. Yeni olarak "action_secondary_attack", "action_reload" ve "condition_is_reloading" özellikleri eklendi. Tüm silahlar için cephane sayıları, Blackboard'da "AmmoCount/weapon_name" tuşu aracılığıyla kullanılabilir ve "AmmoCount/current" ifadesi, o anda kuşanılan silahın cephane sayısını tutar. Bunlar "condition_is_less", "condition_is_equal" vb. özellikler kullanılarak okunabilir.



Yeni dokular ve modellerde yapılan güncellemeler ile harita çapında bir grafik güncellemesi yapıldı.

Optimizasyon iyileştirmeleri yapıldı.

Cubby noktası haritadan kaldırıldı.

Aydınlatma ayarlarında değişiklikler yapıldı.

Tıpkı daha önce de olduğu gibi CS:GO'da önemli güncellemelerin yapılmasının ardından bir önceki güncellemeyi tamamlayıcı yardımcı güncellemeler yayınlanmaya devam ediliyor. Haziran ayının başında gelen ve Prime olmayan oyuncuları hedef alan güncellemenin ardından CS:GO 8 Haziran 2021 güncellemesi ile oyun içinde birtakım değişiklikler yapıldı.8 Haziran gününün son saatlerinde yayınlanan güncelleme ile birlikte oyunun arayüzünde bulunan etkinlik panelindeki bir bağlantı hatası düzeltilirken, oyunun teknik tarafında yeni parametreler eklendi ve Pitstop haritasında bazı güncellemeler yapıldı. Tüm detayları aşağıda görebilirsiniz.PlayerBros