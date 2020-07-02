Counter Strike 2'de Rekabetçi Maçların Süresi Kısalacak

Oyunseverlerin uzun süredir beklediği Counter Strike 2, geçtiğimiz aylarda nihayet resmen duyuruldu. Şu sıralarda sınırlı test sürecinde olan ve ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmeyen oyundan çıkışından bu yana sürekli yeni bilgiler geliyordu.



Şimdi de yeni bir yama, Valve'ın oyunda önemli değişiklikler yapmayı planladığını ortaya koydu. Bu değişiklikler, CSGO içerikleriyle tanınan Aquarius tarafından ortaya çıkarıldı.



Bulgulara göre Valve, rekabetçi maçlarda ciddi değişikliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şu anda rekabetçi mod, 30 raunttan oluşuyor ve 16 olan kazanıyor. Ancak yeni güncelleme, bu sayının 24'e düşebileceğini gösteriyor. Bu da maçların kısalarak takımların 16 değil, 13 olduğunda galip geleceği anlamına geliyor.



Ayrıca, normalde 16 raunttan oluşan ve 9'a ulaşanın kazandığı kısa rekabetçi maçları ilgilendiren bir değişiklik de planlanıyor olabilir. Aquaris'un bulgularına göre bu versiyon tamamen kaldırılabilir. Ayrıca, seçkin maçlarda 20 saniye freezetime, 1 uzatma ve 4 30 saniyelik mola olacağı da söyleniyor.



Bunların dışında güncellemeyle Anubis ve Ancient haritaları kaldırılırken hayranların sevdiği Italy oyuna eklendi. Ayrıca rehinelerde karakter yenilemeleri ve sis bombalarında farklı şekiller olmasını sağlayan değişikliklerle de karşılaşıldı.



(Kaynak: Webtekno)



