Comolli: "Transferde Football Manager kullanacağız"

Toulouse'da başkanlığa getirilen Damien Comolli, transfer yöntemi ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe'de yaptığı transferlerle eleştirilere maruz kalan Damien Comolli, başkan olduğu Ligue 2 ekibi Toulouse'da ilk sezonunda 7 transfer yaptı.

Transferde Football Manager oyununu da kullanmaya başlayacaklarını söyleyen Fransız spor adamı, "Football Manager'i kullanmıyoruz ama kullanacağız. Kullanan birçok kulüp var. Stratejimizde ana temel noktamız değil ama bize yardım edebilir. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalistleri Tottenham ve Liverpool, ikisi de veriler ele alınarak oluşturulan kadrolar. Artık verinin önemi büyük." ifadelerini kullandı.

Amerikan RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Toulouse, başkanlığa Comolli'yi getirmişti.

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