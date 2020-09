CoD: Black Ops Cold War'dan ilk görüntüler ortaya çıktı

Activision, Call of Duty serisinin yeni halkası olacak Black Ops Cold War'ın çok oyunculu modunu açıklamak için 8 Eylül'de gerçekleştireceği etkinliğe hazırlanırken; oyun hakkındaki detaylar etkinliğe günler kala 'bir hata sonucu' ortaya çıktı.Pek çok oyun şirketi, içerik üreticiler oyun çıkar çıkmaz videolarını/incelemelerini yayınlayabilmesi için içerik üreticiler oyun için erken erişim imkanı sunar. Activision da Call of Duty: Black Ops Cold War için bu uygulamayı gerçekleştirdi ancak yaşanan bir kaza, oyun hakkındaki bazı bilgilerin istenilenden daha erken ortaya çıkmasına neden oldu.YouTuber 420Thunder, Call of Duty: Black Ops Cold War için video çekerken yanlışlıkla (öyle olduğuna inanmak isteriz) oyunu 15 dakika boyunca kanalında canlı yayınladı. Bu sayede de oyunun çok oyunculu oynanışı gün yüzüne çıkmış oldu.Tahmin edebileceğiniz gibi Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War'a ait görüntüleri kısa sürede YouTube ve diğer mecralardan kaldırttı. Yine de oyunun çevrimiçi modda nasıl bir oynanış sunacağına dair küçük de olsa bir fikir edinmiş olduk.Videoya göre Call of Duty: Black Ops Cold War, minimum ekran öğesi ile oynanışa odaklanacak. Harita yine yuvarlak bir tasarıma sahip olacak ve binalara giriş çıkışın kolay olması adına kapı bulunmaycak. Elbette ki oyun hala beta aşamasında ve geliştiricilerin oyunu yayınlamadan önce bazı değişiklikler yapma ihtimalleri bulunuyor.Kaynak: webtekno