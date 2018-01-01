CoD: Black Ops 4'ten büyük başarı! Satış rakamları ilginç!



Birçok CoD oyuncusunun hatta CoD oyuncuları dışında Blackout sayesinde Battle Royale oyuncularının da ilgiyle ve heyecanla beklediği oyun CoD: Black Ops 4 satışa çıkalı henüz birkaç gün oldu. Oyun şimdiden Activision'da rekor kırdı.



Call of Duty Genel Menajeri Rob Kostich " Black Ops 4 inanılmaz bir oyun oldu ve topluluğun geri dönüşleri muhteşem. İlk gün Activision'ın dijital satış rakamlarında rekor kırdık ve ilk gün online'a giren oyuncu sayısında bu yıl artış yaşadık." şeklinde açıklama yaptı.



Olayın ilginç tarafı ise Call of Duty: Black Ops 4'ün kutulu satışlardan istenilen rakamlara ulaşılamamış olması. Oyun görünüşe göre beğenilmiş, dijital satışlar firma rekorunu kırmış fakat kutulu oyun rakamlarında hüsran yaşanmış. Acaba gerçekten kutulu oyun dönemi artık geride mi kaldı, kimse kutuyla oyun alıp evinde yan yana dizerek koleksiyonculuk da mı yapmayacak?



