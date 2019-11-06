Cloud9, 100 Thieves karşısında zorlanmadı

LCS'te oynayan Türk oyuncumuz Nisqy'nin de bulunduğu Cloud9, lig aşamasında ortalığı adeta yıktı geçti. Ligi 1. bitiren takım, play-off'larda ligi 3. bitiren 100 Thieves ile karşılaştı. Seride zorluk çekmeyen ekip Evil Geniuses'ın karşısına adını yazdırarak yarı finalde oynamaya hak kazandı. Serinin her maçında Zoe oynayan Nisqy, adeta diğer orta koridor oyuncularına "Zoe 101" dersi verdi.



Cloud9 ve 100 Thieves arasında geçen maçlarda kadrolar şu şekildeydi:



C9: Licorice, Blaber, Nisqy, Zven, Vulcan 100: Ssumday, Meteos, Ryoma, Cody Sun, Stunt



Maçlar 1. Maç İki takım arasındaki seride ilk maçın ilk kanı, 4. dakikada Licorice'in Ssumday'i teke tekte kesmesi ile döküldü. Cloud9 7. dakikada başarılı bir baskının hemen ardından ilk ejderi de aldı. Ejderin alınmasından hemen sonra gerçekleşen takım savaşında Cloud9 3 rakip oyuncuyu katletti ve maçta 8. dakikaya 6-1 gibi bir skorla başladı. 20. dakikaya kadar karşılıklı objektiflerle birlikte sakin giden maç, 20.dakikada Baron arkasında çıkan savaşla patladı. 2 rakibini düşüren Cloud9 zorlanmadan Baron'u katletti ve kuşatmaya başladı. 24. dakikada 100 Thieves tüm bunlara karşılık olarak Alev ejderini kesip 2. ejderlerini almak istedi ama C9 ormancısı Blaber ejderi çalmayı başardı. Hemen ardından çıkan takım savaşında C9 sadece bir oyuncusunu kaybederek dört rakibini öldürdü. Bu yaşananlara birlikte rüzgarı arkasına alan C9 28. dakikada serinin ilk maçını 21-3 kazandı.



2. Maç Serinin ikinci maçında ilk kan 6. dakikada rakip ormanda yakalanan Ssumday'in Nisqy'e ölmesiyle döküldü. 11. dakikada üst koridorda neredeyse kusursuz oynayan Nisqy, Zoe ile üçte üç attı ve C9 daha 11. dakikada 5 bin 700 altın öne geçti. 20. dakikaya 12 bin altın önde giren ekip bir de üstüne Baron'u öldürdü. 100 Thieves, Cloud9'ın kuşatmasına direnç gösteremeyince maç 22. dakikada Cloud9'ın 15 bin altın üstünlüğüyle 14-3 bitti.



3. Maç Cloud9 bu maç üst koridora da Hecarim seçerek daha agresif bir kompozisyon kurdu. Alt koridor çalısında 4 kişi pusu kuran C9, 45. saniyede Stunt'ı keserek ilk kanı döktü. Blaber'ın alt koridorda olduğu bilgisini alan 100 Thieves de kırmızı güçlendirmeye bir pusu kurdu. Üçe üç çıkan takım savaşında 100, bir rakip oyuncuyu öldürdü. Diğer maçlara göre daha hızlı tempoya sahip olan bu maçta, Blaber'ın ejder önünde yakalanıp ölmesi sonucu 100 Thieves oyunun ilk ejderini hanelerine yazdırdı. Pantheon almasının da etkisiyle global olarak daha çok iş yapan Blaber, neredeyse her baskınında bir şeyler çıkarmayı başardı. Blaber'la birlikte oynamakta zorluk çekmeyen C9'ın 20. dakikaya girdiğimizde bin 500 altınlık bir üstünlüğü vardı. Cloud9'ın 23. dakikada 3. ejderini de almasıyla birlikte çıkan takım savaşında iki takım da bir skor aldı. Haritadaki 5. ejderin ve Cloud9'ın da Ruh ejderinin doğmasına 1 dakika kala çıkan takım savaşında Cloud9 kayıpsız 3 skor aldı ve ardından Baron'u kesti. 100 Thieves de buna karşılık olarak kendilerinin 2. ejderini aldı. Ardından çıkan takım savaşında 2 rakibi öldüren Cloud9 5 kişilik bir kuşatma yaptı ve kuleleri teker teker indirdi. 30. dakikada çıkan takım savaşıyla Cloud9'ın 4 rakip oyuncuyu öldürmesiyle birlikte takım maçı kolaylıkla bitirdi ve seriyi 3-0 kazandı.



Seriyi rahat biçimde alan Cloud9'ın orta koridoru Nisqy, serinin tüm maçlarında Zoe aldı ve hiç ölmedi. Türk asıllı oyuncunun 3 maçta toplam 39 KDA'sı vardı. Cloud9'ın 100 Thieves'i yenmesiyle birlikte yarı finaldeki rakipleri Evil Geniuses oldu.



Kaynak: 5Mid



