Carmageddon TDR 2000 limitli sayıda ücretsiz oldu. Acele edin

GOG, dijital oyun platformu ara ara bazı oyunları ücretsiz yaparak kendini gündeme getiriyor. Bu sefer karşımızda Carmageddon TDR 2000 oyunu var.


Oyunu GOG üzerinden ücretsiz edinebilirsiniz. Aldıktan sonra sınırsız olarak GOG hesabınızda kalacak. İstediğiniz zaman oynayabileceksiniz. 

Bir dönemin en iyi sürüş oyunlarından birine ücretsiz ship olabilirsiniz Ancak elinizi çabuk tutun, kampanya süreyle sınırlandırılmış.





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