Canımız Nostalji Çektiğinde Karşılaştığımız O Sorun: Eski Oyunlar Yeni Bilgisayarlarda Neden Daha Kötü Çalışır?

Hiç başınıza geldi mi? Yıllar önce saatlerinizi gömdüğünüz, her köşesini ezbere bildiğiniz o efsane oyunu tekrar oynamak istersiniz. Son teknoloji yeni bilgisayarınıza kurarsınız ve bir de bakmışsınız ki oyun ya hiç açılmıyor, ya sürekli çöküyor ya da grafikler bir tuhaf görünüyor. İnsan "Bu kadar güçlü bilgisayar, küçücük oyunu nasıl çalıştıramaz?" diye düşünmeden edemiyor. Bu durum, teknoloji dünyasındaki en ironik ama en yaygın sorunlardan biri ve aslında bilgisayarınızın gücüyle değil, "nesil farkıyla" ilgili.



Aslında sorun bilgisayarınızın kötü olması değil, tam tersine "fazla iyi" ve "fazla farklı" olmasıdır. Eski oyunlar o dönemin teknolojisi, işletim sistemleri ve donanım mimarisi düşünülerek yazılmıştı. Tıpkı eski bir kaseti yeni nesil bir müzik çalarla oynatmaya çalışmak gibi, aradaki teknolojik uçurum uyum sorunlarına yol açabiliyor. Yani kısaca yeni bilgisayarınız, eski oyunun konuştuğu "dili" anlamakta zorlanıyor.



Çok çekirdekli işlemciler vs. tek çekirdekli dünya



Eskiden bilgisayar işlemcileri tek bir "beyin" gibi çalışırdı. Yani tek bir çekirdeğe sahiplerdi ve tüm işleri sırayla yaparlardı. Oyun geliştiricileri de oyunlarını bu tek çekirdeğin tüm gücünü kullanacak şekilde optimize ederdi.



Günümüzdeki işlemciler ise adeta birer komite gibi çalışır, yani 8, 12, 16 ve hatta daha fazla çekirdeğe sahipler. İşte bu noktada eski bir oyun, bu kadar çok çekirdekle ne yapacağını bilemez. Genellikle kendini ilk bulduğu çekirdeğe atar ve sadece onu kullanmaya çalışır. Diğer onca güçlü çekirdek boş boş beklerken, o tek çekirdek aşırı yüklenerek oyunun takılmasına veya yavaşlamasına neden olabilir. Düşünsenize, basit bir vidayı sıkmak için on kişilik bir usta ekibini çağırdığınızda oluşacak hengameyi...



Yazılım ve sürücü uyuşmazlıkları



Oyunların bilgisayar donanımıyla konuşmasını sağlayan DirectX gibi aracı yazılımlar vardır. Örneğin eski oyunlar DirectX'in 7, 8 veya 9 gibi çok eski sürümlerini kullanırdı. Yeni bilgisayarlarımızda ise DirectX 12 gibi son teknoloji sürümler yüklü. Yeni sürümler eski komutları her zaman tam olarak destekleyemiyor ve yorumlayamıyor. Bu da grafik hatalarına, renklerin bozulmasına veya oyunun hiç açılmamasına yol açıyor.



Aynı durum ekran kartı sürücüleri için de geçerli. NVIDIA, AMD ve Intel gibi üreticiler, sürücülerini sürekli olarak yeni oyunlar ve yeni teknolojiler için günceller. Bu süreçte 15-20 yıllık bir oyunu düzgün çalıştırmak için gereken eski kod kütüphaneleri ve optimizasyonlar yavaş yavaş terk edilir.