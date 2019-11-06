Call of Duty: Warzone oyuncuları, perk sisteminde önemli bir hata keşfetti

Call of Duty: Warzone, Modern Warfare'in çok oyunculu modundaki perk sistemini battle royale arenasına taşıyor. Perk'ler, oyuncuların ikmallerle gelen özel donanım setlerini aldıklarında çeşitli özelliklerle avantaj kazanmalarını sağlıyor.



Perk sistemi, battle royale oyunu Warzone'da pek dengeli değil. Örneğin oyundaki termal dürbünler Cold Blooded'ı kullanmayı zorunlu hale getiriyor. Diğer yandan Dead Silence , zaten yeterince sessiz olan ayak seslerini duymayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Böylece oyuncular kimi zaman çok avantajlı hale geçerken, kimi zaman da zor duruma düşebiliyor.



Kaynak: Webtekno



