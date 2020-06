Call of Duty: Modern Warfare'da ırkçılığa karşı yeni önlemler alınacak

Dün Webtekno'nun sayfasına taşıdığı haberde, Activision ve Infinity Ward'un ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve 10'uncu gününü deviren protesto gösterileri nedeniyle Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone dördüncü sezonunu ertelendiği paylaşılmıştı.



Sevilen oyunun arkasındaki iki şirket, şimdi de ırkçılığa karşı yeni önlemler alacağını açıkladı. Infinity Ward, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Modern Warfare'ı piyasaya sürdüğünden bu yana ırkçılığa karşı çabalarını sürekli artırdıklarını, ancak "daha iyisini" yapmak zorunda oldukları ve bu konuda yeterince başarılı olamadıkları için "özür dilemek" istediklerini söyledi.



Activision ve Infinity Ward, ırkçı kişilerin tekrar oyuna girmesini engellemek için kalıcı banlar uygulayacak



Activision ve Infinity Ward'ın, Call of Duty: Modern Warfare ile Call of Duty: Warzone'da ırkçılığa karşı alacağı önlemler arasında; ırkçı içeriği tespit edebilmek için ek kaynak kullanımı, ban sayısını artırmak için ek oyun için raporlama sistemleri, isim değişikliklerine filtreler ve daha fazla kısıtlama, ırkçıları daha kolay rapor etmek için geliştirmeler ve ırkçı kişilerin tekrar oyuna girmesini engellemek için kalıcı banlar bulunuyor.



Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini zaman gösterecek. Bununla birlikte, en azından her iki şirket de, ırkçılığın Call of Duty ve diğer çevrimiçi oyunlarda devam eden bir sorun olduğunu ve nefretle savaşmanın anahtar kelime filtrelerinin ve oyuncu yasaklarının ötesinde agresif adımlar gerektirdiğini kabul ediyor.



Modern Warfare ve Warzone'un dördüncü sezonu ABD'deki protestolar nedeniyle süresiz olarak ertelenmişti



Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone'un, serinin ikonik karakteri Captain Price'ın dönüşüne sahne olacak dördüncü sezonunun normal şartlar altında 3 Haziran'da başlaması planlanıyordu ancak yeni sezon, ABD'deki protestolar nedeniyle süresiz olarak ertelendi.



Kaynak: Webtekno